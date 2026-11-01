G20外長會議關鍵安全議題未達共識 聚焦討論全球經濟挑戰

為期2天的20國集團（G20）外長會議今天落幕，未能針對多項關鍵全球安全議題達成共識，因此會後未發布聯合公報；俄烏戰爭、伊朗戰事都為這次會議蒙上陰影。擔任主席國的美國會後發布聲明指出，G20聚焦討論全球經濟挑戰。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）10月30日、31日在美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）主持20國集團（G20）外長會議。會議結束後，國務院發布主席聲明指出，G20聚焦討論全球經濟挑戰。

聲明指出，各國外長針對美方優先事項進行坦誠討論，商討議題涵蓋能源安全、供應鏈韌性，以及包括荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和曼德海峽（Bab al-Mandab）在內的地緣政治緊張局勢。

自2月28日美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊、中東戰事爆發以來，伊朗已對關鍵能源航道荷莫茲海峽實施控制。

另外，葉門叛軍青年運動（Houthi）9月推進至紅海（Red Sea）咽喉要道曼德海峽附近地區後，持續與獲得沙烏地阿拉伯為首聯軍支持、且獲國際社會承認的葉門政府交火。

●關鍵安全議題未達共識 主席聲明總結會議內容

美聯社報導，這次G20外長會議未能針對多項關鍵的全球安全議題達成共識，因此，會後並未發布聯合公報，而是透過主席聲明總結會議內容。

盧比歐在會後記者會上坦言，他不會假裝已接近找到針對這些問題被廣為接受的解方，但他確實認為，「G20正共同努力解決其中一些問題，特別是在供應鏈和關鍵礦產領域」。

●俄烏戰爭、伊朗戰事為會議蒙陰影 各國立場分歧

報導指出，俄羅斯對烏克蘭的戰爭明顯為這次的G20外長會議蒙上陰影。

盧比歐呼籲團結，為會議揭開序幕，但歐洲多國外交部長拒絕與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）合影，東道主美國因此取消原定的大合照。

拉夫羅夫出席這次的外長會議，引發許多G20國家不滿，也加深各國在俄烏戰爭與中東戰事上的嚴重分歧。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）表示，對於未能達成共識並不意外。他告訴媒體，「戰爭仍持續中，而這些戰爭的參與者就在談判桌旁，因此很難針對共同立場達成一致」。

其他與會的外交官指出，由於與會者之間存在重大分歧，包括俄烏戰爭、美以對伊朗的戰爭、美國關稅及中國在南海的行動等，發布主席聲明一直是原定計畫。上述這些因素導致全球燃料成本飆升及貿易的不確定性。

他們也說，俄羅斯在烏克蘭問題上的立場非常強硬，也反對波蘭加入G20。其他分歧點還包括川普政府決定不邀請G20成員國南非與會。

另一方面，美國對伊朗採取新一波軍事行動的可能性也籠罩著G20外長會議，使得該地區的國家感到不安，包括G20成員國沙烏地阿拉伯。

美媒先前報導，美國官員已通知數個中東國家及區域盟友，要為11月3日美國期中選舉後，可能發生新一波對伊朗的軍事打擊及伊朗可能的報復行動做好準備。