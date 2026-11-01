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美期中選後是否再攻伊朗 盧比歐：川普尚未決定

中央社／ 亞特蘭大31日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，在和平談判陷入僵局之際，美國總統川普（Donald Trump）尚未決定是否對伊朗發動新一波攻擊。

法新社報導，盧比歐在喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）舉行記者會時說：「只要我們決定採取行動，就能達成軍事目標。」他正在當地主持為期兩天的20國集團（G20）外長會議。

不過，盧比歐補充說，川普對於是否採取進一步軍事行動「尚未做出決定」。川普上週末曾警告，美國11月3日期中選舉後可能採取新的軍事行動，並表示正考慮是否要「徹底消滅他們」。

盧比歐說：「我今天沒有這方面的消息可以向各位宣布，我們也不會輕率看待任何相關行動。」

盧比歐譴責伊朗「積極且公然」鎖定商船發動攻擊，但也表示，川普傾向透過外交途徑結束與伊朗的戰爭。

不過，他並未承諾談判時程。

盧比歐說：「我不會評論這些談判的進展，也不會說明任何時程。我只能告訴各位，如果有外交解決方案，我們願意考慮。」

川普揚言期中選後可能恢復攻擊後，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）今天警告美國與以色列，切勿發動新一波攻擊。

根據聲明，穆吉塔巴．哈米尼向軍方高階指揮官表示：「面對任何程度或形式的威脅，都必須立即做出有力、不受地理範圍限制的回應。」

這場戰爭始於2月28日，當天美國與以色列對伊朗發動空襲。伊朗隨即反擊，攻擊美國在中東各國的資產。

目前新一輪外交斡旋正在進行，試圖避免戰事重啟。

伊朗 盧比歐 川普

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