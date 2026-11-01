德國Z世代34城示威 法蘭克福警方水砲驅散

德國各地今天有數以萬計民眾參與示威。這場由青年主導的運動受到歐洲其他地區抗議活動啟發，示威者走上街頭，要求改善教育並降低生活成本。

綜合路透社和法新社報導，今年歐洲各地掀起一波由Z世代主導的示威浪潮。在塞爾維亞，學生主導的抗爭促使長期執政的領導人在選舉中落敗；法國的抗議活動則演變成暴動與搶劫。

德國這波抗議由倡議團體「Z世代青年」（Gen Zregelt）發起，計劃在柏林（Berlin）、法蘭克福（Frankfurt）及慕尼黑（Munich）等34座城市舉行。這個團體主張反對義務役、增加教育投資，並指出德國許多年輕人正面臨生活成本上漲的壓力。

今天下午的警方數據顯示，示威參與人數低於主辦單位最初預期的18萬2000人。法蘭克福、慕尼黑和柏林警方通報的示威人數合計約1萬8000人，約為主辦單位網站所列3萬6000人的一半。

今天示威適逢萬聖節慶祝活動。白天的示威大致和平，但部分示威群眾晚間拒絕解散，現場緊張情勢升高。

北部城市漢堡（Hamburg），有部分路障遭人縱火。

在西部城市法蘭克福，警方遭人投擲物品攻擊，於是動用水砲和胡椒噴霧，試圖驅散示威者。波昂（Bonn）則有一名員警與一群人發生衝突時受輕傷。

東部城市萊比錫（Leipzig）的示威演變成暴力衝突後，警方同樣動用胡椒噴霧。

柏林晚間也出現一場並非由「Z世代青年」運動發起的示威，警方表示遭人投擲雞蛋和瓶罐。

由於擔心可能發生動亂，德國多座城市部分商家在示威前以木板封住窗戶，並計劃提早打烊，包括柏林高級購物大街「選帝侯大道」（Kurfuerstendamm）沿線店家。

對主辦單位而言，這場運動的焦點在於他們認為德國這個歐洲最大經濟體的年輕世代正承受愈來愈大的壓力。

預定在慕尼黑一場集會發言的18歲青年史蒂夫（Steve）向總理梅爾茨（Friedrich Merz）喊話：「政府除了持續刪減經費、不斷加重我們的負擔，對我們關切的問題毫無回應。」

「我們將持續行使集會的基本權利，直到你不再漠視我們。」