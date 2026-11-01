美使館示警莫斯科恐發生攻擊事件 俄採取行動因應

美國駐俄羅斯大使館今天表示，已向俄方示警，莫斯科（Moscow）可能發生攻擊事件。俄羅斯聯邦安全局（FSB）隨後表示，已接獲警告並採取因應措施。

法新社報導，美國大使館稍早表示，已「掌握可信威脅情資，顯示今天10月31日，莫斯科（Moscow）的察里津諾博物館區（Tsaritsyno Museum Reserve）可能發生造成大量傷亡的事件」。

大使館表示，美國政府正「與俄羅斯相關主管機關協調因應措施」，並呼籲民眾：「避開該區域、保持警覺，並避免前往人潮聚集處。」

美國大使館並未說明是誰在策劃這起攻擊。

察里津諾博物館園區位在莫斯科南部，由皇家宮殿與公園組成，是熱門景點，週末遊客尤其多。

與俄羅斯執法單位關係良好的網路媒體Baza表示，園區目前已關閉，只出不進。

Baza報導：「執法人員已進駐園區。」

俄羅斯聯邦安全局稍早表示，已收到美方提供「有關籌備恐怖攻擊」的情資。

俄羅斯各大通訊社引述聯邦安全局說法報導：「相關工作正進行中。」

路透社指出，美國駐俄大使館2024年3月也曾警告俄方，極端分子即將在莫斯科發動攻擊。幾天後，武裝分子襲擊莫斯科郊外的番紅花城市大廳（CrocusCity Hall）音樂表演場地，造成逾140人死亡。