聽新聞
0:00 / 0:00

美日韓G20外長會 重申台海和平穩定重要

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國國務卿魯比歐。美聯社
美國國務卿魯比歐。美聯社

美國國務卿魯比歐十月卅日在亞特蘭大廿國集團（Ｇ20）外長會議場邊，與日本外務大臣茂木敏充及南韓（簡稱韓）外長趙顯舉行三方外長會談約廿分鐘，三人重申維護台海和平穩定重要。

魯比歐並提到北京主張控制南海的作為和在東海、黃海的脅迫行為，及中國大陸與俄羅斯聯手破壞印太和平穩定。

據外交部十月卅一日發布的新聞稿，外長林佳龍對美日韓密切關注台海及區域安全表達感謝，並歡迎夥伴國家持續透過具體行動，維護區域整體和平穩定。

這場會談也討論北韓議題，重申使北韓完全無核化的堅定承諾。三人強調經濟安全重要，並重申他們均反對經濟脅迫和供應鏈武器化。

由於北極圈蘊藏豐富的石油和天然氣等能源，會後三人還簽署「三方北極太平洋夥伴關係」合作備忘錄。

日韓 和平 台海 北韓 魯比歐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

俄外長參加G20外長會 美國取消大合照

地緣變局／川普務實交易 我陷美中共管風險

牽動全球／雅爾達2.0？美中俄確認深圳聚會

卓榮泰：全力維護國際航空主權 若干國家勿刻意干擾

相關新聞

深圳時間 APEC工商峰會 美企參與居首

ＡＰＥＣ進入「深圳時間」！ＡＰＥＣ非正式領袖會議將於十一月十八日登場，會議前將舉行ＡＰＥＣ工商領導人峰會。大陸貿促會昨天宣布，這次工商領導人峰會參會人士將逾兩千人，廿一個ＡＰＥＣ經濟體均有企業代表參會。另，深圳今天起安檢措施全面升級，物流配送與交通出行受限直至會議結束。

APEC峰會後赴北京 澳總理第3次訪陸

港媒報導，澳洲總理艾班尼斯預計在參加本月深圳AＰＥＣ峰會後轉赴北京訪問，坎培拉方面希望深化兩國關係。儘管經過多年的貿易爭端，兩國關係已經趨於穩定，但地緣政治緊張局勢仍使兩國關係變得複雜。

美日韓G20外長會 重申台海和平穩定重要

美國國務卿魯比歐十月卅日在亞特蘭大廿國集團（Ｇ20）外長會議場邊，與日本外務大臣茂木敏充及南韓（簡稱韓）外長趙顯舉行三方外長會談約廿分鐘，三人重申維護台海和平穩定重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。