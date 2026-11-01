美日韓G20外長會 重申台海和平穩定重要

美國國務卿魯比歐十月卅日在亞特蘭大廿國集團（Ｇ20）外長會議場邊，與日本外務大臣茂木敏充及南韓（簡稱韓）外長趙顯舉行三方外長會談約廿分鐘，三人重申維護台海和平穩定重要。

魯比歐並提到北京主張控制南海的作為和在東海、黃海的脅迫行為，及中國大陸與俄羅斯聯手破壞印太和平穩定。

據外交部十月卅一日發布的新聞稿，外長林佳龍對美日韓密切關注台海及區域安全表達感謝，並歡迎夥伴國家持續透過具體行動，維護區域整體和平穩定。

這場會談也討論北韓議題，重申使北韓完全無核化的堅定承諾。三人強調經濟安全重要，並重申他們均反對經濟脅迫和供應鏈武器化。

由於北極圈蘊藏豐富的石油和天然氣等能源，會後三人還簽署「三方北極太平洋夥伴關係」合作備忘錄。