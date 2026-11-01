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北京諜影 美媒：美台星憂陸獲AI情資

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華爾街日報十月卅日報導，新加坡資料中心公司Megaspeed前高階主管黃樂（音譯，Alice Huang）和輝達執行長黃仁勳關係密切，黃樂並向中國大陸提供相關資訊與情報。對此，美國、台灣及星國官員愈來愈擔憂，這恐使北京掌握全球最有價值的人工智慧（ＡＩ）晶片資訊。

有知情人士指稱，新加坡政府和台灣當局皆曾調查黃樂與北京的關係，一度派人實地監視她。參與調查的官員得知雙黃關係密切後，懷疑她已被大陸情報單位吸收和招募。

上述知情人士還指稱，前年開始監視黃樂後，她一度前往大陸且行蹤不明；尚無法確定她目前身在何處，也無法確定她還在不在Megaspeed擔任高階主管。對此，黃樂及Megaspeed均尚未置評。

一位新加坡警察部隊代表說，針對Megaspeed的調查仍進行中，不便透露細節；「我們（星國）雖不執行其他國家片面實施的出口管制，但針對違反我國法律，並從事詐欺及不誠信行為的企業與個人，我們會堅決加以打擊」。我駐美代表處則說，不對特定情報或安全事務置評。

Megaspeed去年底表示，政府單位已就晶片轉移指控，對該公司進行數次審查。該公司當時聲明，這些徹底的調查證實，沒有證據表明存在非法轉移晶片或任何其他違法活動，「這證明我們是合法合規的公司」。

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