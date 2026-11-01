波蘭憲政危機引發群眾示威 總統召開緊急政治諮商

波蘭爆發近年最嚴峻憲政危機，憲法法院多名法官30日突襲宣布暫停正副院長職務，並由新法官接管法院。波蘭反對黨與總統府強烈譴責此舉為「違憲政變」。31日，憲法法院外聚集大量示威群眾，波蘭總統納夫羅茨基也宣布召開緊急政治諮商。

綜合波蘭各大媒體報導，這起危機始於30日晚間。法官科爾溫-彼奧特羅夫斯卡（Anna Korwin-Piotrowska）引用規範一般法官的「普通法院組織法」第130條（若法官行為嚴重損害法院威嚴可予以停職），宣布暫停院長斯維恩奇科夫斯基（BogdanŚwięczkowski）及副院長索漢斯基（BartłomiejaSochański）職務，並由她接管法院運作。接管理由指控正副院長違法阻止國會選出的法官參與合議庭，並故意拖延召開全體法官大會。

然而，憲法法院法官是否能跨領域適用普通法院法規來停職院長，隨即引發法學界與朝野對「法條適用合法性」的激烈對立。與此同時，檢察總長祖瑞克（Waldemar Żurek）向憲法法院提交5份申請，擬撤銷正副院長的司法豁免權並追究刑事責任。

這場憲政風暴的根源，來自波蘭制度下憲法法院與黨派政治的深層綁定。根據波蘭憲法，憲法法院的15名法官全數由國會下議院（Sejm）選出，且僅需過半數同意即可通過。這意味著每逢政黨輪替，執政聯盟即可利用國會多數席次指派立場相近的法官。

前執政黨「法律正義黨」（PiS）在2015至2023年執政期間掌控國會，選出絕大多數憲法法官並掌控院長職務。現任總理圖斯克（Donald Tusk）領導的執政聯盟上台後，指控該法院已成為「法律正義黨」封殺政府法案的政治堡壘，因此利用國會多數選出新法官試圖接管。

然而，親「法律正義黨」陣營的總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）拒絕為新法官監誓，新法官則在國會支持下強制停職舊院長。舊院長與總統府主張，由國會長監誓「無效且違憲」，因此不承認新法官的身分。新法官與執政聯盟則主張，國會才是代表民意選出法官的權力機關，在總統無故阻撓時，於國會完成宣誓即具備合法性。

圖斯克領導的執政聯盟強調，此舉是打破過往壟斷、恢復國家法治的必要作為；但反對黨「法律正義黨」及總統府痛批政府毀憲亂法。

原本在塞內加爾出訪的納夫羅茨基，緊急中斷行程返國，31日凌晨1時強行進入憲法法院，期間甚至與新任代理院長發生肢體推擠。總統府辦公室隨後於凌晨5時宣布，總統將在總統府召開緊急政治諮商。

31日，憲法法院聚集大批示威群眾，手持國旗與「違憲政變」（zamach stanu）等標語抗議，高喊「打倒共產主義」（precz z komuną）口號，控訴圖斯克政府強行接管憲法法院的行為，就像過去的共產黨政府一樣獨裁，現場氣氛極度緊張。

目前，朝野政治博弈已轉移至總統府。部分政黨領袖呼籲朝野應對憲法法院進行「政治重置」，但執政聯盟內部的左翼陣營已明確表態拒絕出席諮商。

這場結合司法法律戰、頂層政治對抗與街頭安全的政治風暴，正嚴厲考驗波蘭的民主體制。