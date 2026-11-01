APEC峰會後赴北京 澳總理第3次訪陸

港媒報導，澳洲總理艾班尼斯預計在參加本月深圳AＰＥＣ峰會後轉赴北京訪問，坎培拉方面希望深化兩國關係。儘管經過多年的貿易爭端，兩國關係已經趨於穩定，但地緣政治緊張局勢仍使兩國關係變得複雜。

香港南華早報報導，消息人士透露，艾班尼斯將先出席十一月十八日至十九日舉行的亞太經合組織領導人峰會，之後再前往首都北京。艾班尼斯此次訪問北京將是他自二○二二年上任以來的第三次訪華，也是自去年七月以來的首次訪華。

報導稱，經貿關係構成艾班尼斯此訪的重要背景。中國長期是澳洲最大貿易夥伴，澳方數據顯示，二○二五年兩國貨物與服務貿易總額約達二千三百億美元，中國已連續十七年維持澳洲第一大貿易夥伴地位；二○二六年前八個月，中澳雙邊貨物貿易總額達一七六九億美元，年比成長近百分之三十四點八，其中澳對華出口成長四十三點二億美元。澳貿易和旅遊部長法瑞爾表示，中國是澳洲「最重要的貿易和經濟夥伴」。

報導稱，兩國關係在經歷多年貿易爭端後逐步趨穩，但近期地緣政治局勢又帶來新的複雜因素：今年九月十七日中澳舉行國防協調對話，澳方就中國七月六日試射潛射彈道飛彈表達關切；其次，九月八日至二十四日，美日澳在日本舉行「東方之盾二十六」聯合軍演，中國國防部也批評是在推高地區軍備競賽和軍事對抗風險，嚴重威脅區域安全穩定。