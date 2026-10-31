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泰國民團憂2名維吾爾人遭遣返 籲尊重赴第三國意願

中央社／ 曼谷31日專電

泰國3個民間團體今天發表聯合聲明，呼籲泰國政府不得將2名維吾爾難民遣返回中國，並應尊重其前往第三國尋求安置的意願。民團警告，2人目前被關押在曼谷移民拘留中心，可能面臨強制遣返風險。

難民與無國籍人士權利聯盟（CRSP）、移民工作組織（MWG）及泰國移民改革聯盟（TMR）今天發布的聯合聲明指出，2名維吾爾人自2014年起遭泰國拘留，其中1人自幼年就遭拘留。

法新社日前報導，這2人是2014年被關押在泰國的300多名維族穆斯林的最後幾人，絕大部分人已被遣返。

聲明指出，2名維吾爾人獲特赦後，泰國當局將其從監獄轉移至曼谷移民拘留中心，等待後續遣返程序，並指出「2人已透過法律代表表明，不同意返回中國，但轉移後，法律代表至今仍未獲准與2人會面」。

聲明並提到，中國駐泰國大使於10月27日會見泰國國家安全委員會秘書長，加上國安會即將召開會議，可能討論2人的處置，引發外界對強制遣返的憂慮。

泰國政府2025年2月底遣返40名維吾爾人回中國。聲明指出，至今無人能聯繫上這40人，確認其下落及安全。

泰國國家人權委員會（NHRC）當時曾表示，泰國政府將維吾爾人遣返回中國，侵犯其人權。委員會建議泰國政府監視並探訪被遣返的維吾爾人，以防止出現任何問題。

泰國民團指出，泰國政府有法律途徑可協助安置，第三國或國際組織可在取得當事人書面同意後，提出接收可能面臨酷刑或強迫失蹤風險者的要求。

民團呼籲泰國政府停止將維吾爾人強制遣返回中國，立即允許法律代表、泰國國家人權委員會及聯合國難民署（UNHCR）進入拘留中心探視並提供保護，尊重2人的自由及知情選擇，協助他們依照自身意願前往第三國安置。

泰國 維吾爾

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