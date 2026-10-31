避免外交摩擦 日本安保戰略擬不將中國列為威脅

日本政府計劃在今年內修訂安全保障3文書，其中「國家安全保障戰略」對中國的定位，傾向維持現行「最大戰略性挑戰」的表述，不升高為「威脅」。分析認為，在日中關係持續降溫、美國尋求與中國建立穩定關係之際，日本政府有意避免因強化措辭引發外交摩擦。

共同社報導，多名日本政府相關人士透露，政府正在研議維持現行「國家安全保障戰略」對中國的定位，不採用通常用於形容敵對國家的「威脅」一詞。

日本政府將參考11月中旬展開的執政黨協商結果，做出最終決定。

現行「國家安全保障戰略」指出，中國持續擴張軍事力量、對其他國家施加經濟脅迫，以及試圖在東海與南海片面改變現狀，對於強化以法治為基礎的國際秩序而言，是「前所未有的最大戰略性挑戰」。

相較下，日本將北韓定位為「迫切威脅」，與中國有所區別。

報導指出，儘管日中關係持續降溫，但日本盟國美國正尋求與中國建立「建設性戰略穩定關係」。日本政府認為，若進一步強化對中國的措辭，可能引發外交摩擦，因此傾向維持現行表述。

此外，中國是日本最大貿易夥伴，與日本經濟關係密切，也是政府考量因素之一。

日本政府相關人士指出，修訂戰略文件時，必須考慮中國與日本經濟的密切關係；直言「要將中國明確寫成『威脅』並不容易」，預料政府最終應會採取務實的因應方式。