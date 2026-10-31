約旦北部邊界不穩 軍方稱阻止14武裝人員滲透入境

約旦軍方今天透過聲明表示，邊防部隊昨天開火，阻止14名武裝人員從敘利亞越境進入國內北部。

路透社報導，約旦軍方指出，這群武裝人員昨天試圖滲透入境，期間發生激烈交火，武裝團體有多人傷亡，其餘成員則逃回敘利亞。

約旦和敘利亞去年同意成立聯合安全委員會，以確保兩國邊境安全，不僅打擊武器與毒品走私，並要努力防止伊斯蘭國（Islamic State）勢力死灰復燃。

約旦長期以來一直是美國打擊極端主義的合作夥伴國，敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的政府也宣稱，正努力遏制極端主義。