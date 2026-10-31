快訊

台北市長首場辯論超激烈 蔣萬安、沈伯洋金句一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

波蘭憲法法院動盪蔓延 駐中大使率先請辭引發跟進潮

中央社／ 台北31日電
波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）。美聯社
波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）。美聯社

波蘭憲法法院人事任命風波引爆的政治危機持續蔓延。波蘭駐中國大使古天衛今天率先宣布請辭；波蘭駐羅馬尼亞大使索洛克隨後也請辭，已在波蘭官場引發跟進潮。

古天衛（Jakub Kumoch）31日在社交平台X發文宣布：「鑑於國內發生的情況，我認定自己已無法繼續擔任波蘭共和國大使。即日起，我已提交請辭，並要求召回。」

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）其後在古天衛發文下留言回應：「我已獲悉你以不專業的方式結束任務。你不再代表（波蘭）共和國。」

數小時後，索洛克（Pawel Soloch）也在X上發文：「鑑於有人試圖非法接管憲法法院，我認為自己已無法繼續擔任波蘭共和國駐羅馬尼亞大使。」

根據波蘭通訊社（PAP）報導，這兩名外交官都曾為前波蘭總統杜達（Andrzej Duda）工作。杜達與右翼前執政黨「法律正義黨」（PiS）關係密切，並曾任命在政治立場上與「法律正義黨」一致的人士擔任憲法法院法官。

波蘭憲法法院正陷入嚴重動盪。憲法法院法官科爾溫-彼奧特羅夫斯卡（Anna Korwin-Piotrowska）下令將院長斯維恩奇科夫斯基（Bogdan Swieczkowski）與副院長停職，並宣布由她接掌法院。斯維恩奇科夫斯基指對方無權如此行事，指控參與此事者是發動「政變」。

事件凸顯現任親歐的內閣與右翼前朝間的角力升溫。PiS執政8年間提名的憲法法院人選，包括斯維恩奇科夫斯基與副院長。

被指立場親右翼的總統納夫羅茨基（KarolNawrocki），在飛往非洲出訪塞內加爾途中緊急取消行程返國，並進入憲法法院，試圖阻止總理圖斯克（Donald Tusk）發動的接管行動。

古天衛率先請辭後，波蘭國內外相繼有多名官員宣布辭職，或公開表態只效忠總統，政治風暴持續蔓延。

波蘭 外交部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

波蘭總理總統鬥法 憲法法院法官罷黜院長重點一次看

美加貿易談判陷僵局！總理卡尼撂話：必要時等川普下台再簽

以色列選後風暴升級！內唐亞胡喊舞弊 疑阻止新國會就職

沙烏地處決2孟加拉籍人士 案情未明引司法透明爭議

相關新聞

波蘭憲法法院動盪蔓延 駐中大使率先請辭引發跟進潮

波蘭憲法法院人事任命風波引爆的政治危機持續蔓延。波蘭駐中國大使古天衛今天率先宣布請辭；波蘭駐羅馬尼亞大使索洛克隨後也請辭...

美國與伊朗戰事若升級 埃及外長憂造成更大破壞

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）今天表示，他相當擔憂美國與伊朗之間的戰事若再度升級，將導致更大破壞...

聯合國COP17閉幕 各國承諾讓自然保育目標重回正軌

近200個國家歷經兩週的談判，在聯合國生物多樣性峰會上達成多項協議，但結果仍令人失望，批評者認為各國錯失解決人類活動對自...

波蘭總理總統鬥法 憲法法院法官罷黜院長重點一次看

波蘭憲法法院30日陷嚴重動盪。之前遭禁止審案的法官採取突襲行動，罷黜法院正副院長，引發「政變」指控，凸顯現任親歐內閣與右...

俄烏談判前…傳美要北約克制言論 別再說普亭是「被逼入牆角老鼠」

四名知情人士透露，美國五角大廈官員近幾周私下要求多個北大西洋公約組織（NATO）盟國，降低公開談論俄羅斯威脅的強硬程度，認為部分歐洲領袖的激進言論不利歐洲安全。美方甚至提醒盟國不要「挑釁」俄羅斯，避免將總統普亭形容為「被逼入牆角的老鼠」。這項要求正值川普政府重新推動俄烏和平談判之際，也凸顯北約內部對如何應對莫斯科存在分歧。

北韓航空展大秀肌肉 匿蹤無人機首度亮相

北韓最高領導人金正恩29日出席「無人航空技術發展－2026」展覽會，首度公開匿蹤無人機及第一人稱視角（FPV）自殺式無人機，並展示模擬攻擊美韓軍事目標的畫面。金正恩強調，北韓必須在無人機技術領域取得「絕對優勢」，將AI應用於無人武器系統列為首要任務，展現加速軍事現代化的企圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。