波蘭憲法法院動盪蔓延 駐中大使率先請辭引發跟進潮

波蘭憲法法院人事任命風波引爆的政治危機持續蔓延。波蘭駐中國大使古天衛今天率先宣布請辭；波蘭駐羅馬尼亞大使索洛克隨後也請辭，已在波蘭官場引發跟進潮。

古天衛（Jakub Kumoch）31日在社交平台X發文宣布：「鑑於國內發生的情況，我認定自己已無法繼續擔任波蘭共和國大使。即日起，我已提交請辭，並要求召回。」

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）其後在古天衛發文下留言回應：「我已獲悉你以不專業的方式結束任務。你不再代表（波蘭）共和國。」

數小時後，索洛克（Pawel Soloch）也在X上發文：「鑑於有人試圖非法接管憲法法院，我認為自己已無法繼續擔任波蘭共和國駐羅馬尼亞大使。」

根據波蘭通訊社（PAP）報導，這兩名外交官都曾為前波蘭總統杜達（Andrzej Duda）工作。杜達與右翼前執政黨「法律正義黨」（PiS）關係密切，並曾任命在政治立場上與「法律正義黨」一致的人士擔任憲法法院法官。

波蘭憲法法院正陷入嚴重動盪。憲法法院法官科爾溫-彼奧特羅夫斯卡（Anna Korwin-Piotrowska）下令將院長斯維恩奇科夫斯基（Bogdan Swieczkowski）與副院長停職，並宣布由她接掌法院。斯維恩奇科夫斯基指對方無權如此行事，指控參與此事者是發動「政變」。

事件凸顯現任親歐的內閣與右翼前朝間的角力升溫。PiS執政8年間提名的憲法法院人選，包括斯維恩奇科夫斯基與副院長。

被指立場親右翼的總統納夫羅茨基（KarolNawrocki），在飛往非洲出訪塞內加爾途中緊急取消行程返國，並進入憲法法院，試圖阻止總理圖斯克（Donald Tusk）發動的接管行動。

古天衛率先請辭後，波蘭國內外相繼有多名官員宣布辭職，或公開表態只效忠總統，政治風暴持續蔓延。