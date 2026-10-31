聽新聞
0:00 / 0:00
北韓官媒表示 制裁無法否定平壤當局核武國家地位
北韓官媒今天報導，平壤譴責一群負責監督制裁執行情況的國家發布的聯合聲明，稱這是美國與西方出於敵意而採取的「恣意侵犯北韓主權」行為。
北韓中央通信社（KCNA）報導，這個包括美國、澳洲、英國與南韓在內的團體本週發布聲明，呼籲聯合國（UN）會員國全面落實聯合國制裁決議，包括禁止僱用北韓勞工，以及禁止與平壤進行軍事合作。
報導引述北韓外交部一名未具名發言人表示：「制裁與施壓或許對弱者有效，但對我們絕對起不了作用。」
這名發言人說：「美國與西方老套的制裁把戲，無法動搖朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）作為核武國家的地位。」
聯合國安全理事會自2006年起通過的多項決議，旨在終結北韓的核武與彈道飛彈計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。