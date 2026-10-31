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北韓官媒表示 制裁無法否定平壤當局核武國家地位

中央社／ 首爾31日綜合外電報導

北韓官媒今天報導，平壤譴責一群負責監督制裁執行情況的國家發布的聯合聲明，稱這是美國與西方出於敵意而採取的「恣意侵犯北韓主權」行為。

北韓中央通信社（KCNA）報導，這個包括美國、澳洲、英國與南韓在內的團體本週發布聲明，呼籲聯合國（UN）會員國全面落實聯合國制裁決議，包括禁止僱用北韓勞工，以及禁止與平壤進行軍事合作。

報導引述北韓外交部一名未具名發言人表示：「制裁與施壓或許對弱者有效，但對我們絕對起不了作用。」

這名發言人說：「美國與西方老套的制裁把戲，無法動搖朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）作為核武國家的地位。」

聯合國安全理事會自2006年起通過的多項決議，旨在終結北韓的核武與彈道飛彈計畫。

北韓 平壤

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