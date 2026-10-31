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美國與伊朗戰事若升級 埃及外長憂造成更大破壞

中央社／ 麥納瑪31日綜合外電報導
埃及外交部長阿布德拉提。法新社
埃及外交部長阿布德拉提。法新社

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）今天表示，他相當擔憂美國伊朗之間的戰事若再度升級，將導致更大破壞並帶來嚴重影響。

路透社報導，阿布德拉提是在巴林舉行的國際戰略研究所（IISS）麥納瑪對話（Manama Dialogue）安全峰會上發表前述說法。

他說道：「第2輪將更危險、更具破壞性，而且不會帶來任何結果。我們必須從過去汲取教訓。」

今年6月達成的臨時協議未能確保伊朗戰事實現長久停火，也未能恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）正常航運。

卡達方面的調解團隊昨天已經重返伊朗首都德黑蘭，盼再度努力促成協議。

美國 伊朗 埃及

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