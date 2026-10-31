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沙烏地處決2孟加拉籍人士 案情未明引司法透明爭議

中央社／ 開羅31日專電

沙烏地阿拉伯日前處決2名孟加拉籍人士，但官方未公布具體犯行及審判細節，事件陸續引發網路輿論及後續被證實為謠言的說法，爭議也從維護宗教聖地尊嚴，延伸至司法透明、死刑適當性及外籍勞工權益。

沙烏地內政部透過官方沙烏地新聞社（SPA）發布聲明，指出一名孟加拉籍男子和一名同籍女子因在位於聖城麥加的清真寺內從事嚴重的「褻瀆行為」，違反清真寺的神聖性，法院依「伊斯蘭律法」（Sharia）中的「塔吉爾」（Ta'zir）刑罰系統，認定罪名成立，判處2人死刑，並於10月14日在麥加地區執行死刑。

然而，孟加拉政府事前未獲知執行死刑的消息，沙國官方至今也完全未公布2人具體犯行及審判細節，此事件在網路上出現多次對於真相的轉折說法，並引發人權團體對於執法適當性，以及對外籍勞工權益的探討。

孟加拉媒體「每日星報」（The Daily Star）報導，孟加拉政府17日表示，直到死刑執行後才得知本國公民在沙烏地已被執行死刑的消息。孟加拉駐吉達總領事館隨後向沙烏地外交部要求確認執行情況並提供案件資料。

網路上對事件發生原因的輿論也開始大量發酵，死刑執行後幾天內，社群廣泛流傳被處決的2人是參加朝覲的新婚夫婦，男方在麥加的清真寺內親吻女方的額頭後，因被人拍照檢舉，隨後便被判處決。

「每日星報」及孟加拉另一媒體「達卡論壇報」（Dhaka Tribune）進一步報導，根據孟加拉駐吉達總領事館取得的紀錄顯示，男方涉嫌違反網路犯罪相關法律，女方則涉及通姦指控，2人分別於2023年8月遭拘留。但媒體也強調，沙國官方所稱在清真寺內從事不道德行為的說法，仍有待進一步釐清。

伊斯蘭律法包括3種刑罰制度，哈德（Hudud）、基薩斯（Qisas）及塔吉爾（Ta'zir）。三者在適用條件及刑罰決定方式上有所不同。

哈德主要涉及違反古蘭經及聖訓規定的罪行，有固定刑罰，例如部分竊盜及通姦案件。基薩斯則是針對個人或家庭的犯罪，涉及殺人或身體傷害，可依法選擇寬恕或接受賠償金。

塔吉爾則是由法官依案件情節自行裁量刑罰的制度，適用於沒有固定刑罰規定的罪行，可從罰款、監禁到死刑。沙烏地法院在此案，即以塔吉爾為法律依據，並以犯行嚴重及侵犯清真寺神聖性為由，將2人判處死刑。

國際特赦組織指出，沙烏地過去持續對此種裁量刑罰案件判處死刑，在2014年至2025年6月間，至少占已通報處決案件的47.5%。人權團體因此長期關注，當罪名與刑罰欠缺明確法定界線時，法官的裁量空間是否過大，以及被告能否獲得公平審判。

事件曝光後的網路討論也出現兩派。支持沙烏地執法的一方認為，維護宗教秩序是必要手段，麥加是伊斯蘭教最神聖的城市，外國人在沙烏地生活或工作，就應遵守當地法律，不能以文化差異作為違法藉口。

批評者認為，官方未公開具體犯行，外界無從判斷行為嚴重程度，有人權評論者指出，遭處決的2人為外籍移工，連孟加拉政府都未被事前通知，因此懷疑在拘留期間，他們是否有獲得充分的法律協助為自己辯護。

此外，埃及網路行銷公司經理海森（Haitham）告訴中央社，從事實查核媒體可發現，網路流傳的消息或影片，其實來自不同時間、不同事件片段，也被發現有人工智慧（AI）生成或修改的狀況。

海森認為，當宗教聖地的尊嚴與被告的基本權利發生衝突，如何兼顧刑罰比例、法律執行及司法透明，是此案持續引發國際討論的核心。案件也凸顯在官方資訊有限情況下，社群易操弄內容，將未經證實的消息加深輿論對立。

沙烏地阿拉伯 孟加拉

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