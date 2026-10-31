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聯合國COP17閉幕 各國承諾讓自然保育目標重回正軌

中央社／ 葉里凡31日綜合外電報導
亞美尼亞籍主席馬特沃西安。法新社
亞美尼亞籍主席馬特沃西安。法新社

近200個國家歷經兩週的談判，在聯合國生物多樣性峰會上達成多項協議，但結果仍令人失望，批評者認為各國錯失解決人類活動對自然造成嚴重破壞的機會。

法新社報導，各國代表們在延長談判後批准重要文件時歡呼，但慶祝氣氛也因激烈辯論，以及部分最具爭議性議題進展有限而大打折扣。

聯合國生物多樣性公約第17次締約方會議（COP17）在亞美尼亞舉行，首次全面檢視各國執行2022年通過的「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」（Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework）的進展。

這項協議的目標為2030年前，使全球至少30%的陸地及海洋受到保護。

聯合國先前曾警告，各國進展不足以達成2030年目標。相關目標包括保護全球30%的陸地與海洋、遏止污染及外來入侵種危害，以及增加自然保育資金。

亞美尼亞籍主席馬特沃西安（HambardzumMatevosyan）敲槌通過兩份主要文件時表示：「就是這樣。完美。」文件的最終版本目前仍未公布。

然而，法國生態轉型部長巴布特（MoniqueBarbut）今天表示，峰會成果與自然界正面臨的危機「不相稱」。

巴布特在給法新社的聲明表示：「我們在這裡未能取得的進展，代表錯失了一連串加速因應生物多樣性流失的機會。」她並強調，「自然不會等待我們談判的速度」。

瑞士談判代表布萊特（Gabriela Blatter）代表數十個國家發表聲明表示：「我們對政治因素日益頻繁地挑戰或限制科學證據及其採納感到遺憾。」

聲明並指出：「各代表團完全尊重每個國家維護自身國家利益的權利，但科學不容談判。」

COP17峰會今天決定，由厄瓜多主辦2028年下一輪生物多樣性談判。厄瓜多在不記名投票中擊敗競爭對手巴拿馬。

聯合國 亞美尼亞 峰會

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