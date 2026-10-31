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波蘭總理總統鬥法 憲法法院法官罷黜院長重點一次看

中央社／ 華沙31日綜合外電報導
波蘭總理圖斯克。歐新社
波蘭總理圖斯克。歐新社

波蘭憲法法院30日陷嚴重動盪。之前遭禁止審案的法官採取突襲行動，罷黜法院正副院長，引發「政變」指控，凸顯現任親歐內閣與右翼前朝間的角力升溫。

● 法官突襲罷黜憲法法院正副院長　激起反對者示威

憲法法院法官科爾溫-彼奧特羅夫斯卡（AnnaKorwin-Piotrowska）下令將院長斯維恩奇科夫斯基（Bogdan Swieczkowski）與副院長停職，並宣布由她接掌法院。斯維恩奇科夫斯基指對方無權如此行事，指控參與此事者是發動「政變」。

綜合POLITICO政治新聞網與法新社報導，這場爭端代表總理圖斯克（Donald Tusk）為推翻右翼前執政黨「法律正義黨」（PiS）政府任內的司改，與前朝角力進一步升溫。PiS執政8年間提名的憲法法院人選，包括斯維恩奇科夫斯基與副院長，使波蘭憲法法院成為與歐盟法律戰的核心。

法庭外示威者與警方發生衝突。警方稱有人向員警投擲物品，另有人翻越法院圍牆後遭逮捕。警方指出，由於接獲法官及法院職員可能受威脅的警告，因此派員到場維持安全，但並未進入法院大樓。

● 右翼前朝指控「政變」　親右翼總統出訪折返

PiS黨魁、前總理卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）也參與抗議，並試圖強行闖入法院大樓。他指控圖斯克對憲法法院發動「政變」，要求總統出面干預。

身為PiS盟友、也是圖斯克政壇對手的總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在飛往非洲出訪塞內加爾途中緊急取消行程返國，表示「當前這種時刻，總統必須留在國內」；納夫羅茨基雖為無黨籍，立場卻親右翼。

圖斯克態度強硬。他在社群平台X發文：「恢復法治是我們的責任。在PiS多年違法亂紀後，這是一個艱難、有時甚至令人痛苦的過程，需要果斷採取行動。此外別無他法。」

波蘭憲法法院有權宣告法律違憲。在PiS執政期間，憲法法院協助推動猶如全面禁止墮胎的政策，並對歐盟法律的優先適用原則提出挑戰；歐盟最高法院去年12月認定，波蘭憲法法院不符歐洲司法獨立標準。

● 現任總理表態「撥亂反正」

堅定親歐的圖斯克贏得2023年大選後，曾誓言終結波蘭與歐盟間的齟齬，然而圖斯克內閣試圖改變憲法法院結構的努力受阻。總統納夫羅茨基拒絕主持圖斯克提名的5位法官宣誓就職儀式，5名法官改於國會宣誓，但憲法法院院長斯維恩奇科夫斯基禁止他們承審案件。

圖斯克內閣幾週以來一直試圖撤換憲法法院一些在2015至2023年間Pis執政時所任命的法官。

身兼檢察總長的司法部長祖瑞克（WaldemarZurek）向媒體透露，他已正式提請取消院長斯維恩奇科夫斯基與副院長索漢斯基（Bartlomiej Sochanski）的相關豁免，稱憲法法院「已淪為私產，必須恢復它的正常運作」。

祖瑞克並為發動解職院長的法官辯護，稱這是由依法任命的法官作出的決定，堅稱此事與政府無關。

但憲法法院官方X帳號發文稱這起事件為「政變」，強調院長依然在職，同時指出發動解職院長的法官當初就任時未經總統監誓，無權代理院長一職。

波蘭 法官 憲法法院

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