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美加貿易談判陷僵局！總理卡尼撂話：必要時等川普下台再簽

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
加拿大總理卡尼9月17日在法國史特拉斯堡的歐洲議會發表演說後，出席聯合記者會。路透
加拿大總理卡尼9月17日在法國史特拉斯堡的歐洲議會發表演說後，出席聯合記者會。路透

加拿大總理卡尼30日在蒙特婁接受POLITICO專訪時表示，加拿大人已經厭倦美國的外交挑釁，如果兩國政府無法談成適當的貿易協議，他已做好準備，等到美國換了新總統再達成協議。

加拿大8月退出貿易談判後，美加雙方談判進展一直不順，今年秋季又相繼加徵新關稅。由於貿易談判敏感，卡尼近幾個月來公開談論美國時，一直謹慎斟酌措辭，這次卻是他數月來對華府最直接的一次反擊。他重申，不會「只為了達成協議而達成協議」。

被問及這是否意味著必要時願意等到美國換了新總統再達成協議，卡尼給予肯定答覆：「如果非得如此，那我們就只能等。」他接著說：「美國家庭、美國企業也會因此蒙受損失。在這種情況下，他們並不是贏家。」

白宮未立即回應卡尼願意等待美國新總統的說法。隨著11月3日期中選舉逼近，美加貿易僵局在美國政壇的影響也持續升高。對能源及消費品價格感到不滿的選民，即將透過選票對川普政府施政做出評判。幾場重要選戰正好發生在對加拿大貿易關係格外敏感的邊境州，包括密西根州及緬因州。

美國駐加拿大使館近日向記者散發一份文件，指控加拿大政府官員「可能干預美國選舉」，進一步加劇雙方緊張關係。立場強硬的美國駐加大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）在隨後發布的Podcast節目中表示，美國當局尚未「明確」認定加拿大政治人物涉及不當干預選舉。

卡尼不願透露是否曾就胡克斯特拉或其他美國官員的言論向川普表達關切，僅說明兩人交談主要聚焦貿易政策，以及烏克蘭、伊朗戰爭等地緣政治議題。不過，他也明確表達對美國政府做法的不滿：「我認為加拿大人已經厭倦這一切。我認為這一點非常清楚。」

川普先前曾威脅，如果加拿大與歐盟建立新的外交關係，使美國處於不利地位，就將採取報復措施，但卡尼對此不以為意。被問及是否曾因顧慮川普的反應，而改變此次加拿大與歐盟峰會的處理方式時，他斷然否認：「絕對沒有。那樣做簡直是瘋了。」

貿易談判 川普 總理 貿易協議 華府 美國

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