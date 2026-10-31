烏克蘭愛國者飛彈告急！美國批准出售500枚 日本也接到求售

烏克蘭迫切需要愛國者攔截彈來抵禦俄羅斯日益猛烈的空襲。美國30日宣布批准向烏克蘭出售500枚愛國者攔截彈，但據了解，這批飛彈將是新製造的產品，而非從現有庫存調撥，因此恐怕緩不濟急。日本前防衛大臣小野寺五典則在接受日媒獨家專訪時透露，他9月底訪問烏克蘭期間，烏克蘭政府高層曾要求日本提供攔截彈。

BBC報導，隨著冬季將至，俄羅斯加強攻擊烏克蘭的重要能源基礎設施，而愛國者攔截彈是唯一能有效擊落俄軍彈道飛彈的武器。烏克蘭總統澤倫斯基多次敦促美國加快交付，最近也坦承愛國者攔截彈庫存已嚴重不足。本周稍早，他更表示，烏克蘭已等待將近一個月，希望美國批准供應這批關鍵飛彈。

美國批准軍售前，澤倫斯基才與美國總統川普發生爭執。川普10日表示，烏克蘭是時候換一位新領導人，試圖結束與俄羅斯的戰爭。美國國務院30日發表聲明指出，這批先進PAC-3攔截彈總價值21億美元，將「完全由」烏克蘭在歐洲及加拿大的盟友出資，主要承包商為美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin），且「不涉及任何美國資金」。

由於美國在對伊朗的戰爭中也使用愛國者攔截彈，導致全球供應短缺，加上生產時間漫長，烏克蘭恐怕難以迅速取得。日本產經新聞報導，小野寺五典在專訪中透露，他與其他自民黨議員9月30日至10月1日訪問烏克蘭首都基輔，並與澤倫斯基及軍方高層會談。

小野寺透露，包括澤倫斯基在內，多名烏克蘭政府高層均要求日本有償提供攔截彈等彈藥。但日本向衝突當事國轉移防衛裝備必須適用例外規定，因此他當時回應：「我無法憑一己之力作出承諾。這是非常棘手的課題，但回國後會與政府共同研商對策。」

小野寺表示，他已將烏克蘭方面的要求轉達日本政府。他並指出，俄羅斯已轉而使用速度更快的噴射推進型無人機，「過去能夠擊落9成以上的無人機，但現在攔截率大幅下降」。此外，俄軍彈道飛彈攻擊也急遽增加，烏克蘭攔截飛彈嚴重短缺，已無法完全阻止飛彈落入市區、擊中民間設施。

小野寺表示，烏克蘭方面對日本抱持極為強烈的期待，雖然理解日本的法律限制，但仍希望日本提供某種形式的協助。