強化烏克蘭防空能力 川普政府批准出售500枚愛國者飛彈

美國現在的第一島鏈戰略，看似矛盾，其實卻有邏輯，一方面由於中共解放軍反介入／區域拒止（A2/AD）的能力日益增強，所以必須要從第一島鏈後撤到第二島鏈。但另一方面，在發展出的新戰術下，成立新的作戰單位，以期拖住解放軍穿透第一島鏈的時間，待美軍主力反擊。 但美軍若想派駐新的作戰單位到第一島鏈上的國家，此刻最大的問題是南韓、菲律賓、日本等派駐國的政治意願。

2026-10-31 07:00