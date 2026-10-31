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強化烏克蘭防空能力 川普政府批准出售500枚愛國者飛彈

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
烏克蘭現有的愛國者飛彈庫存幾乎見底，急向美國求售。圖為烏軍操作的愛國者飛彈系統。路透
烏克蘭現有的愛國者飛彈庫存幾乎見底，急向美國求售。圖為烏軍操作的愛國者飛彈系統。路透

美國國務院表示，川普政府今天批准向烏克蘭出售500枚愛國者飛彈，軍售案將送交國會審查。烏克蘭近期多次示警飛彈庫存不足，這批武器將強化其防空能力，費用則由烏克蘭盟友捐款支付。

法新社報導，美國國務院聲明指出，「這項擬議的軍售案，將提升烏克蘭整合式防空與飛彈防禦能力，強化其因應當前及未來威脅的能力。」

愛國者飛彈是烏克蘭攔截俄羅斯無人機與飛彈最重要的武器之一。

這項聲明並未說明這批武器預計何時交付烏克蘭。

本月稍早，美國與俄羅斯達成柴油燃料協議後，美烏緊張關係一度升高。烏克蘭也表示，美國正減慢其使用衛星網路服務的進度，並已停止部分情報分享。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）20日在奧斯陸（Oslo）與美國特使會談後，雙方緊張關係有所緩和。

美國國務院表示，這筆軍售費用將由烏克蘭盟友捐款支付，不會動用美國政府資金。

烏克蘭 飛彈 愛國者飛彈

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