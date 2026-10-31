「俄歐戰爭沒有贏家」 普亭：不求戰也不畏戰

俄羅斯總統普亭廿九日說，俄方不希望與歐洲發生戰爭，但已做好準備。他並提醒，俄歐戰爭將不會有贏家。

普亭廿九日在俄國—非洲峰會後記者會表示，西方國家雖軍援烏克蘭，並制裁俄國，他仍歡迎對話；畢竟有些歐洲人和其他人不同，他們不想讓俄國遭受「戰略失敗」，而是希望建立建設性對話。

普亭還表示，無論透過歐盟或與個別國家的雙邊途徑，俄國均支持任何旨在恢復俄歐全面且完整關係的作為，且俄國無意和歐盟或北約（ＮＡＴＯ）爆發更大規模的衝突。

普亭表明，「我們不希望與歐洲開戰。如果他們當中有人想，那就讓他們做好準備。但他們並未達成使俄國遭受戰略失敗的目標，而且可能到二○三○年也辦不到」。

普亭提醒，一旦事態發展得太過火，將根本沒有贏家。任何人都別忘了這點。他提到，俄國不希望波羅的海出現像波斯灣或荷莫茲海峽的情勢變化，但仍將對任何挑戰做出回應。

另外，華爾街日報廿九日引述知情人士報導，在川普連幾周施壓，動搖烏克蘭對美國支持的信心後，烏軍自上周起，已暫停攻擊俄國煉油廠，預計至少將持續至美國十一月三日期中選舉後。

烏克蘭國防部長赫馬拉向總統澤倫斯基報告，考量到外交情勢敏感，烏軍認為，最好暫緩攻擊俄國煉油廠。澤倫斯基也予以同意。