波索納洛自稱合法領袖沒人挺 盟友勸他放下

本周在巴西總統大選第二輪決選敗選的該國聯邦參議員佛拉維歐．波索納洛，廿八日潛逃至美國後於社媒Ｘ發表公開信，宣稱自己才是巴西真正的合法領袖。但他在巴西的政治盟友對此不以為然，直言國家往前走的時候到了。

巴西總統魯拉連任，已獲該國選舉當局、全球領袖、國際觀察家，甚至波索納洛所屬自由黨（ＰＬ）承認。

路透廿九日報導，媒體詢問ＰＬ黨魁尼托對波索納洛公開信的看法。尼托坦言，「我不喜歡這封信」。他強調，「佛拉維歐經歷一個困難的處境，我們（這些政治盟友）理解。但我們真的不認可這封信（的內容），我們想要讓國家往前走」。

波索納洛主要盟友、聖保羅州長戴福瑞塔斯也說，巴西的選舉結果必須得到尊重，國家往前走的時候到了。

中間偏右的「巴西民主社會黨」黨魁尼佛斯，批評魯拉所屬的勞工黨不遺餘力。但尼佛斯聲明，波索納洛的行為令人費解，「反對政治」必須在巴西國內進行。

另一個中間偏右政黨「巴西聯盟」也表明，制度比任何個人重要，這至關重要；這次大選在誠信下進行，其結果必須得到尊重。該黨在大選決選支持波索納洛。

中間派的「巴西民運黨」也持類似立場，該黨也在決選支持波索納洛。該黨表示，「本黨重申對巴西選舉制度的絕對信心，因此也對二十五日的大選結果合法性有絕對信心」。

連波索納洛的競選經理（即競選總幹事）、ＰＬ籍的巴西聯邦參議員馬林赫，都否認波索納洛對此次大選存在選舉舞弊的指控。

不過，馬林赫仍為波索納洛留點體面，「他依然是一位領袖，也是巴西右派最重要的人物」。