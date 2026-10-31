俄外長參加G20外長會 美國取消大合照

廿國集團（Ｇ20）外長會議卅、卅一日在喬治亞州亞太蘭大舉行，包括東道主美國國務卿魯比歐的美中俄等外長出席。路透卅日引述專家與外交官報導，鑒於與會國家對鏖戰四年多的俄烏戰爭，和美國及以色列二月底聯手對伊朗發動的戰爭，有很深的分歧，因此很可能使這些國家無法採取一致的行動或發表聯合聲明。

一位美國國務院官員廿九日說，此次Ｇ20外長會議將聚焦能源與關鍵礦產供應鏈面臨的挑戰，而能源及供應鏈均對發展人工智慧（ＡＩ）至關重要，並化解對「航行自由」相關議題的分歧，尤其是荷莫茲海峽、紅海、黑海和南海。外長會議等Ｇ20的部長級會議，也將為預定十二月十四至十六日在佛州邁阿密舉行的Ｇ20峰會鋪路。

美國國務院表示，魯比歐視這次Ｇ20外長會議為與會國家在共同面臨的經濟及安全挑戰上，一個促進務實合作的方法。他主持會議的首要之務，是尋求導致全球經濟衝擊的幾個地緣政治危機解方，即對航行自由、能源與糧食安全和維護關鍵礦產供應鏈造成的威脅。

消息人士卅日對法新社說，預料將發布由美方草擬的一份主席摘要，取代會後的聯合聲明。中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅不會出席，由大陸外交部副部長代表。

如同美國九月舉行的Ｇ20財長會，美方邀俄羅斯財長希魯阿諾夫出席。德國財長克林拜耳等與會歐洲官員當時按歐盟的做法，未參與傳統的Ｇ20財長和央行總裁「全家福」大合照。此次Ｇ20外長會議有歐洲官員建議，大合照可分兩次拍，即一張有俄國外長拉夫羅夫、另一張沒有。美聯社卅日引述消息人士報導，美方取消拍大合照。