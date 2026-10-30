馬來西亞接收首架韓製FA-50M戰機 強化空防戰力

馬來西亞向南韓採購的首架FA-50M輕型戰機今天抵達納閩空軍基地，為大馬空軍裝備現代化揭開新頁。國防部長卡立諾丁表示，這批戰機將兼具飛行訓練與作戰功能，接替預定2028年退役的鷹式機隊。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）報導，國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）在納閩見證戰機抵達，並表示原定抵達的兩架戰機中，一架因技術問題延後，最快可能明天交付。

馬來西亞於2023年與韓國航空宇宙產業公司（KAI）簽約，採購18架FA-50M，兼作戰機飛行員訓練及實際作戰用途。這項採購也是大馬空軍2055年能力發展計畫（CAP55）的一環。

卡立諾丁表示，正式移交儀式預定於11月中旬在彭亨州關丹空軍基地舉行。空軍預計在2027年4月前接收共6架，其餘戰機預定於2028年初交付。

他透過報導指出，現有鷹式（Hawk）飛機預定於2028年退役，FA-50M將接替相關任務，提升空軍執行防空及其他作戰任務的能力。

FA-50M為雙座戰機，可用於戰機飛行員訓練，也具備執行空對空及空對地任務能力。包括6名飛行員、6名工程及45名技術人員在內的57名核心人員，已在韓國完成訓練。其中，首批6名飛行員於10月21日完成飛行訓練課程。

戰機將由第15中隊使用，部署整備工作以關丹空軍基地為中心。卡立諾丁表示，鷹式飛機退役後，國防部將確定部署於納閩的FA-50M數量。

關丹位於馬來半島東岸，納閩則位於婆羅洲西北岸外海，兩地均面向南海。卡立諾丁日前在國會表示，FA-50M將部署於關丹空軍基地，部分也規劃部署於納閩，強化空中作戰能力。

至於後續採購，卡立諾丁表示，政府將在空軍完成首批戰機的測試與評估後，也將考慮採購更現代化及先進的戰機，進一步加強空防能力。