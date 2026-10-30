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才襲擊完鐵路月台…俄軍又攻擊烏克蘭中部 逾20萬人無電可用
烏克蘭當局今天表示，俄羅斯攻擊烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）後，迄今當地仍有超過20萬人無電可用。
法新社報導，烏克蘭空軍指出，俄軍昨夜動用彈道飛彈及無人機攻擊多個地區，包括第聶伯羅彼得羅夫斯克州，導致該州首府第聶伯羅市（Dnipro）大規模停電。
烏克蘭民營能源企業DTEK表示，電網營運商Ukrenergo已下令在第聶伯羅市全市、周邊行政區及巴羅格瑞德（Pavlograd）區部分地區緊急斷電。
DTEK指出，該地區設備因敵方攻擊而嚴重受損。能源工作人員徹夜工作，目前仍致力「恢復關鍵基礎設施的供電」。
就在前一天，第聶伯羅市一座繁忙鐵路月台才遭俄羅斯無人機攻擊，至少造成14人死亡、十多人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）形容這起攻擊「駭人聽聞」。
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