才襲擊完鐵路月台…俄軍又攻擊烏克蘭中部 逾20萬人無電可用

美國民主黨能否在期中選舉奪回參、眾兩院的控制權，是一個簡單的數學題：他們必須在眾議院全數改選的435席中拿下至少218席，並在參議院改選的35席中贏得17席以上，才能在參議院獲得過半席次。但席次增減的關鍵，則是兩大黨誰更能獲得選民的信賴。

2026-10-30 15:34