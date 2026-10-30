卡尼與歐盟高層推動深化合作 共同因應川普經濟施壓

加拿大總理卡尼與歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩推動加拿大成為歐盟首個「準會員國」，並籌組一個向其他國家開放的廣泛聯盟。兩人警告，在美國總統川普發動貿易戰之際，經濟脅迫正威脅各國主權。

美聯社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）今天在蒙特婁表示，加拿大與歐盟將成為擬議中「未來聯盟」（Alliance for the Future）的核心，並歡迎其他志同道合的國家加入。

范德賴恩指出，過去被視為穩定力量的經濟關係，如今愈來愈常被當作施壓工具。這番話呼應卡尼（Mark Carney）今年1月在達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）提出的警告。

她說：「當貿易成為經濟施壓的工具，付出代價的就是一般家庭，從超市貨架上的商品到新車價格都會受到影響。我們正親眼目睹主權遭到攻擊。」

卡尼表示，這項聯盟將協助加拿大抵禦經濟衝擊，並防止外國政府與科技公司左右加拿大的選擇。

卡尼在記者會上說：「在一個危險且分裂的世界裡，主權為何重要？因為它讓我們能夠抵禦衝擊，也讓我們能依照自己的意願生活。」

范德賴恩指出，這項更廣泛的聯盟不會僅限於加拿大可能取得的「準會員國」（associate member）身分，而將聚焦關鍵礦物、具韌性的供應鏈、國防與安全。

她與卡尼共同出席商業圓桌會議時表示：「這是一個廣泛的構想，歡迎其他志同道合、值得信賴的夥伴加入。」

川普曾暗示，加拿大與歐盟擬議中的新安排可能構成「敵對行為」，並揚言，一旦他認為歐洲的作法不友善，將對歐洲課徵關稅。

針對華府可能採取的報復措施，一名加拿大政府高階官員28日告訴記者，加拿大與歐盟深化關係並非針對美國，而是反映雙方長期以來的共同利益。

白宮今天表示，美國貿易與商務官員近日已與加拿大對口官員會談。這項聲明是針對加拿大尋求與歐盟建立更緊密關係的提問所作回應。

卡尼已排除加拿大正式加入歐盟的可能性。他表示，任何深化夥伴關係的安排都必須交由加拿大國會表決。