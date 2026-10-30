內唐亞胡陣營失去國會多數 控阿拉伯裔主導政黨「竊取」大選

以色列總理內唐亞胡的政黨再次提出未經證實的指控，聲稱阿拉伯裔主導的政黨可能在外國勢力協助下「竊取」選舉。最終開票結果顯示，內唐亞胡陣營失去國會多數席次。

美聯社報導，反對派指控內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在阿拉伯政黨取得歷史性佳績後，試圖妖魔化阿拉伯族群，藉此否定選舉正當性。

若其他反對黨與阿拉伯政黨合作，可能得以在以色列國會（Knesset）籌組多數政府，但這樣的合作相當罕見且具政治風險。

選務官員今天凌晨公布的結果顯示，內唐亞胡陣營在總共120席的國會中拿下53席，遠低於其在上屆國會的鼎盛時期掌握的68席。他的主要反對陣營贏得48席，阿拉伯政黨共計獲得其餘19席。

計票已完成，但結果仍需經過認證，並於11月4日提交以色列總統。

自出口民調顯示內唐亞胡在本月27日的大選受挫以來，他的聯合黨（Likud Party）持續散播阿拉伯政黨涉及舞弊的說法。

以色列中央選舉委員會主席、最高法院法官索爾伯格（Noam Sohlberg）表示，他已接獲關於外國勢力介選的「重大疑慮」申訴。

索爾伯格在致函以色列國家安全局（Shin Bet）的信中寫道，他無法查證這些指控，但鑒於此事的嚴重性，要求該局展開調查。

聯合黨隨即發表聲明指出：「以色列的選舉遭到竊取！」該聲明在未提出證據的情況下宣稱，所謂介選「旨在協助外國勢力掌控國會、將以色列伊斯蘭化，以及推翻右翼政府」。

以色列媒體報導，聯合黨成員將矛頭指向卡達。許多以色列人認為，卡達資助並支持加薩走廊（GazaStrip）武裝組織哈瑪斯（Hamas）。

卡達迅速否認介選，並稱這些指控「荒謬且危險」。

內唐亞胡的主要對手、前參謀總長艾森科特（GadiEisenkot）說，聯合黨正試圖否定選舉結果的正當性，「他們這麼做，是因為他們輸了」。