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伊朗稱4艘油輪荷莫茲海峽觸雷起火 英證實船員獲救火勢滅

中央社／ 德黑蘭29日綜合外電報導

伊朗武裝部隊今天表示，4艘油輪在試圖航經荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）時觸發水雷爆炸起火。就在前一天，美軍才表示已清理該水道的主要航線。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在聲明中表示：「過去24小時內，3艘違規油輪試圖通過荷莫茲海峽未經授權的南部航道時觸雷，發生爆炸並起火。」

伊朗軍隊今晚進一步通報，另一艘油輪在「受管制的危險區域作業」時觸雷，並在荷莫茲海峽東側起火。

聲明指出，最初觸雷的3艘船隻「關閉所有雷達及導航系統」，並無視伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍發出的警告。

目前尚不清楚這些事故發生的時間，以及這些油輪懸掛哪國國旗。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今晚則表示，接獲通報指出，阿曼哈薩布（Khasab）東北方約46公里的荷莫茲海峽海域有船隻起火。

數小時後，英國海事貿易行動辦公室通報，火勢已經撲滅，船員均安。

伊朗 荷莫茲海峽 油輪

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