川普施壓動搖信心 美媒：烏軍暫緩攻打俄煉油廠

知情人士透露，美國總統川普連續數週施壓、動搖基輔對美方支持的信心後，烏克蘭軍方已暫停攻打俄羅斯煉油廠，預計至少將持續到美國11月初的期中選舉過後。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，這項非正式的暫停措施自上週開始實施，適逢美烏關係陷入危機高峰，當時川普公開呼籲撤換烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），馬斯克（ElonMusk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）也限制烏克蘭使用星鏈（Starlink）衛星網路服務。

烏克蘭政府並未正式宣布暫停攻打煉油廠。澤倫斯基曾表明，俄羅斯在入冬前持續以飛彈和無人機有計畫地摧毀烏克蘭能源設施，若要烏方罷手，條件是自身能源基礎設施必須獲得更多防護。

然而，俄羅斯仍持續擴大對烏克蘭能源設施和各大城市的飛彈和無人機攻擊，平民死傷人數不斷攀升。

2名知情軍方官員表示，參與長程攻擊的烏克蘭部隊10月中旬接獲通知，一旦已啟動的任務完成後，對煉油廠的攻擊行動將暫時擱置。

一名知情人士透露，烏克蘭國防部長赫馬拉（Evgeniy Khmara）曾向澤倫斯基報告，考量外交情勢敏感，軍方認為最好暫緩攻擊俄方煉油廠。澤倫斯基對此表示同意，但強調若軍方決定重新打擊煉油廠，仍保有自主決策權。

澤倫斯基27日在基輔向記者表示，「我們的弟兄這幾天試著稍微謹慎一些，但他們並未接到不得攻擊煉油廠的命令」，並稱無人機部隊仍持續攻擊俄國境內各種不同類型的目標。

儘管川普去年重返白宮後，已停止對基輔大部分的軍事和財政援助，但烏克蘭仍相當仰賴星鏈、美國情報共享和愛國者（Patriot）防空飛彈系統，因此極易受到美方施壓影響。

川普近幾週不斷向澤倫斯基施壓，要求停止攻擊俄國煉油廠，並將全球燃料價格高漲歸咎於烏克蘭；不過，能源專家大多認為，油價高漲主要是美伊戰爭所致。

共和黨候選人擔心燃料價格居高不下，恐衝擊11月3日期中選情，川普也已放寬對俄羅斯柴油的制裁，以減輕美國農民和一般消費者的負擔。

美國官員認為，暫停攻擊俄國煉油廠30天，是烏克蘭表達感謝的一種方式。

澤倫斯基近幾週曾向川普表示，烏克蘭若停止攻擊煉油廠，美方需給予相對應的回報。

他最屬意的方案是與俄國達成能源停火協議，讓俄烏停止攻擊彼此的發電廠；其餘2項方案則是美方提供愛國者飛彈，以保護烏克蘭電網，或允許烏軍在俄國境內使用星鏈，以便無人機摧毀俄軍的飛彈發射器。然而，這些提議均未獲實質進展。

相反地，美方對烏克蘭的施壓反而威脅到部分防禦能力。例如，10月14日烏克蘭軍用級星鏈服務遭到限速，導致烏軍針對俄軍後勤的無人機攻擊陷入癱瘓，部分用來保護烏克蘭城市、抵禦俄國噴射動力無人機的攔截武器也無法運作。

川普21日致電馬斯克要求解除限制，星鏈隨即於24日全面恢復功能。

儘管美國官員宣稱，他們並未將恢復星鏈作為基輔暫停攻擊煉油廠的交換條件；然而，部分烏克蘭官員透露，烏方承受龐大壓力，必須在選前給川普做足面子與政績，讓白宮協助恢復衛星服務。

目前烏克蘭無人機已恢復正常飛行任務，但在這起長達10天的星鏈斷線事件以及美方揚言終止其他關鍵支援的威脅下，已進一步動搖烏克蘭軍方、政府和整體社會對美國的信任。