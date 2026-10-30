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環時批梅爾茨訪日：兩個戰敗國軍事合作又強調共同價值 應保持警覺

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
德國總理梅爾茨在訪日期間稱，「日本和德國是鄰居」，兩國雖「相距約9000公里，但卻非常親近」。　　　共同社
德國總理梅爾茨在訪日期間稱，「日本和德國是鄰居」，兩國雖「相距約9000公里，但卻非常親近」。　　　共同社

德國總理梅爾茨在訪日期間稱，「日本和德國是鄰居」，兩國雖「相距約9000公里，但卻非常親近」。此一說法今遭大陸黨媒環球時報發出評論，認為梅爾茨對日本首相高市早苗的奉承過於輕佻。評論質問，日本在錯誤史觀及再軍事化方向的苗頭明顯，各國對此紛紛保持警戒，梅爾茨卻在此刻強調與日本的「共同價值」，是希望亞洲各國如何看待德國？

評論並稱，值得關注的是，默茨不僅僅是表達親近。他明確表示希望加強與日本的軍備合作。德國也有意參與日本、英國、義大利的「全球作戰空中計畫」。兩個二戰戰敗國在軍事合作上如此急切地走向前台，又都選擇性地突顯所謂「共同價值觀」、刻意迴避戰後國際秩序的軍事約束，這本身就足以讓國際社會保持警覺

德國總統史坦麥爾刻正在中國大陸訪問，與梅爾茨同時分訪現在處於冰凍關係的中日兩國。大陸國家主席習近平並可望於今天下午接見史坦麥爾，但環時仍選擇在今天發文批判梅爾茨。

這則就以「梅爾茨對高市早苗的奉承過於輕佻」為標題的評論說，梅爾茨不僅在高市早苗引導下向日本國旗鞠躬，還說日本是德國「至關重要的盟友和真正的優質合作夥伴」，強調雙方擁有「共同的根本利益和價值觀」，評論稱，外交場合表達親近本不奇怪，但把相距9000公里的兩個國家說成「鄰居」，並且以「共同價值觀」為名推進一系列具有明確指向性的安全與經貿安排，就不僅僅是修辭問題了。

評論稱，梅爾茨將德國和日本拉入「鄰居」敘事，真正想說的不是地理，而是政治上的選邊站。德日作為已開發經濟體，在維護多邊貿易、應對氣候變遷等議題上有共同需求，但因應需求有正常的雙多邊管道，不需要用「共同價值觀」來劃線。

文章說，尤其是，德國戰後對自身歷史的反省給亞洲各國留下了深刻印象。而高市政府上台以來，日本在錯誤史觀、「再軍事化」等方向苗頭明顯，週邊國家紛紛保持了警戒。梅爾茨此刻強調與日本的「共同價值」，是希望亞洲各國如何看待德國？

它稱，值得關注的是，默茨不僅僅是表達親近。他明確表示希望加強與日本的軍備合作。德國也有意參與日本、英國、義大利的「全球作戰空中計畫」。兩個二戰戰敗國在軍事合作上如此急切地走向前台，又都選擇性地突顯所謂「共同價值觀」、刻意迴避戰後國際秩序的軍事約束，這本身就足以讓國際社會保持警覺。

文章指出，梅爾茨在台海問題上還留下了一句「如何落實一個中國政策，由我們自己決定」，試圖在原則問題上製造灰色空間，這種「擦邊」對中德關係沒有任何建設性。

評論稱，梅爾茨對高市的奉承，超越了正常的「套近乎」，是一種典型的政治輕佻。中國從不反對其他國家發展正常關係，但任何合作如果以針對中國為潛台詞，就偏離了正常國家間關係的軌道。德國工商界普遍期待梅爾茨此次亞洲行能穩住訂單、打通供應鏈，但梅爾茨顯然沒有在這次訪問中表現出成熟政治人物應有的理性。

文章說，先前中國外交部已表示，希望德方、歐方保持客觀理性，同中方相向而行，成為彼此可信賴、可預測的合作夥伴。中方的勸誡，梅爾茨應聽進去。鄰居可以遠隔9000公里來「認」，但真正的合作夥伴，需要的是真誠和尊重。

梅爾茨 德國 高市早苗

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