普亭放話歐洲想打仗就做好準備 警告最後將沒有贏家

俄羅斯總統普亭表示，歡迎芬蘭與挪威領導人日前罕見致電，並強調莫斯科一向支持與歐洲國家關係正常化。他也警告，俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備，但並不希望發生戰爭。

俄羅斯官媒RT與英國每日電訊報報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）27日與普亭通話，打破西歐領導人自2022年2月俄烏戰爭升級以來，長期避免直接接觸莫斯科的慣例。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）批評此舉，質疑通話成效，並指出芬蘭與挪威事先未與歐洲夥伴協調。

普亭29日在克里姆林宮記者會上表示，儘管西方國家軍援烏克蘭，並對俄羅斯實施制裁，他仍歡迎雙方對話。他說：「我認為這是正確的做法。畢竟，歐洲有些人與其他人不同，他們不想讓俄羅斯遭受『戰略性失敗』，而是希望展開某種建設性對話。」

他表示，無論透過歐盟整體或與個別國家進行雙邊接觸，俄羅斯都支持「任何旨在恢復全面關係的措施」。他也重申，俄羅斯無意與歐盟或北約（NATO）爆發更大規模的衝突。

普亭說：「我們不希望與歐洲開戰。如果他們當中有些人想打仗，那就讓他們做好準備。但他們並未達成讓俄羅斯遭受『戰略性失敗』的目標，而且恐怕到2030年也辦不到。」

他警告：「如果事態發展得太過火，最後將沒有贏家。任何人都別忘了這一點。」