以色列選後風暴升級！內唐亞胡喊舞弊 疑阻止新國會就職

以色列27日舉行國會大選，總理內唐亞胡領導的極右翼執政聯盟席次減少11席，喪失過半優勢。內唐亞胡聲稱阿拉伯社區存在大規模選舉舞弊。Axios指出，內唐亞胡似乎想嚇阻反對派與阿拉伯政黨合作籌組新政府，但反對派擔心，他更大的目標是阻止選舉結果獲得正式確認，讓新一屆國會無法宣誓就職。

以色列大選29日完成計票，反對派政黨共贏得67席，內唐亞胡的執政聯盟則獲得53席。其中，阿拉伯選民投票人數創下紀錄，2個阿拉伯政黨合計贏得19席。選舉結果預計下周正式確認，新一屆國會將在數天後宣誓就職。反對派計畫立即撤換議長，並推動立法，首要目標是成立國家調查委員會，調查10月7日襲擊事件相關的安全防衛失誤。

不過，內唐亞胡及所屬的聯合黨（Likud）早在選前數天就開始質疑阿拉伯選票的正當性。投票當天，內唐亞胡有一半的社群媒體貼文都在質疑阿拉伯社區史無前例的高投票率，顯然試圖動員支持者投票。聯合黨28日更發表聲明，指控阿拉伯政黨透過賄賂及舞弊「偷走了選舉」。

以色列警方表示，沒有證據支持聯合黨所謂選舉「遭竊取」的指控。不過，事態29日急遽升級。以色列第12頻道取得一封外洩信件，由兼任中央選舉委員會主席的最高法院法官寫給國內安全機構「辛貝特」局長，要求立即調查外國涉嫌干預選舉，並在一周內提交結論。

信件外洩後，以色列媒體指出，涉嫌介入的國家是卡達。相關指控稱，卡達向其中一個阿拉伯政黨提供資金，以提高阿拉伯社區的投票率。

辛貝特局長由內唐亞胡任命，政治立場極右翼。他在投票當天的記者會上表示，選舉「安全且受到保障」，並未提及外國涉嫌干預選舉。然而，隔天他會晤中央選舉委員會主席，向對方簡報情報，顯示外國可能曾向其中一個阿拉伯政黨提供資金，以提高投票率。

知情人士透露，辛貝特早在選前數周就已掌握情報。辛貝特29日聲明強調，調查「聚焦於特定事項，範圍受到嚴格界定」，並未質疑阿拉伯少數族群的投票行為。然而，內唐亞胡與聯合黨仍形容此事是「一場地震」，並再次在沒有證據的情況下，宣稱「選舉遭到竊取」。

聯合黨表示：「這是對民主的攻擊，目的是讓外國勢力接管國會，推動以色列伊斯蘭化，並推翻右翼統治，迫使以色列撤退，讓以色列國防軍（IDF）在所有戰線上遭到擊敗，首當其衝的就是伊朗戰線。」該黨還表示，任何錫安主義政黨都不應與阿拉伯政黨合作撤換國會議長，也不應聯手籌組新政府。

反對派正直黨（Yashar）領袖艾森科特（Gadi Eisenkot）則強調，外國涉嫌干預選舉必須立即徹查，但國會仍須如期宣誓就職。他說：「內唐亞胡正針對以色列民眾發動一場不正當的影響力行動，企圖延後公布選舉結果，並製造虛假論述，藉此否定新一屆國會的正當性。」