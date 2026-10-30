以色列大選官方結果出爐 尼坦雅胡陣營領先未過半

根據以色列今天清晨公布的大選最終結果，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）陣營領先反對派陣營，但仍遠未達到國會過半席次門檻。

法新社報導，尼坦雅胡由右翼與極右翼政黨組成的執政聯盟，在有120席的以色列國會（Knesset）贏得53席，他所屬的聯合黨（Likud Party）拿下27席，仍是最大單一政黨。

由中間派人士艾森科特（Gadi Eisenkot）領導的反對派陣營則獲得48席。

以色列中央選舉委員會（Central ElectionsCommittee）公布的結果也證實，阿拉伯政黨聯合阿拉伯民主黨（Raam）與聯合名單（Joint List）取得重大突破，合計贏得19席，可能在聯合政府籌組協商中成為左右組閣的關鍵力量。

尼坦雅胡陣營昨天散布未經證實的選舉舞弊指控，將矛頭指向這兩個政黨。政治人物與媒體報導聲稱，這兩個政黨疑似收受卡達資金，用於資助買票行動。

阿拉伯政黨與卡達否認相關指控，艾森科特則指責尼坦雅胡企圖「否定選舉結果的正當性」。

以色列國家安全局（Shin Bet）表示，正在調查涉嫌違規行徑，但同時補充說明，此舉並非意在「詆毀或指責以民主、合法方式參與投票的族群」。

選委會今天表示，目前流傳的部分資訊完全沒有根據，但未直接提及針對阿拉伯政黨的指控。

調查工作將與中央選委會進行的程序同步展開。選委會指出，這不會影響將提交給總統的最終結果。

選委會表示，最終結果將於11月4日正式呈交總統赫佐格（Isaac Herzog）；赫佐格隨後將與各政黨領袖展開協商，之後再委託其中一人嘗試籌組政府。

由於沒有陣營取得過半席次，這意味著可能會出現持續數週、相當艱難的組閣談判。如果無法籌組政府，以色列可能會像過去幾次一樣，面臨再次舉行選舉的局面。