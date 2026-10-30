北韓試射無人機與飛彈 金正恩要求加速發展軍用AI技術

北韓官媒今天報導，北韓在一場武器展示活動中試射攻擊型無人機、飛彈及多管火箭砲。北韓領導人金正恩並要求加快發展無人機及人工智慧（AI）技術，以應用於軍事領域。

法新社報導，這場活動舉行的前一天，南韓表示，北韓向東部外海發射約12枚短程彈道飛彈，但目前尚不清楚這些飛彈是否與武器展示活動有關。

根據北韓中央通信社（KCNA），金正恩在活動中強調，「鑒於現代戰爭型態不斷變化，取得無人機技術的絕對優勢已成為不可或缺的選擇。」

他還說：「實力才是真正的和平，唯有實力才能保障和平。」

本次展示的武器包括自殺式攻擊無人機、可發射空對地飛彈的多用途無人機、巡弋飛彈，以及600毫米多管火箭發射系統。KCNA報導，無人機及巡弋飛彈攻擊一處島嶼目標，命中率達百分之百。

北韓近期接連進行多項武器測試，包括新型精準導引魚雷系統及中程極音速飛彈，據稱兩者均運用了AI技術。

南韓聯合參謀本部昨天表示，軍方偵測到「北韓從元山（Wonsan）一帶朝東海發射約12枚短程彈道飛彈」。

南韓軍方指出，這些飛彈飛行了約250公里，南韓與美國正針對飛彈規格進行詳細分析，並已加強監視，以防北韓進一步發射飛彈。

另一方面，南韓國家安保室表示，這次發射違反聯合國安全理事會決議，並稱此舉是「無助管控當前局勢的嚴重行為」。

這波飛彈發射行動，適逢兩韓邊界緊張情勢升高之際。日前戒備森嚴的兩韓邊界地區發生地雷爆炸，造成3名南韓士兵受傷。

南韓與聯合國本月稍早的聯合調查認定，這些地雷是北韓在1年多前埋設。

南韓指控北韓「明顯違反停戰協定」，並要求北韓道歉，但北韓未予理會，甚至出言嘲諷。

兩韓緊張情勢持續升高之際，美國總統川普近期向北韓釋出善意，引發外界憂心，身為美國盟友的南韓可能在涉及平壤的潛在核武談判中遭到邊緣化。

川普最近一次發表談話時，似乎淡化「川金會」的可能性，但仍堅稱自己與金正恩的關係「非常好」。