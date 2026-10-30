川普連續數周施壓停炸俄煉油廠！烏軍傳已暫停攻擊 美媒揭原因

華爾街日報29日獨家報導，知情人士透露，美國總統川普連續數周施壓，動搖基輔對美國支持的信心後，烏克蘭軍方已暫停攻擊俄羅斯煉油廠。

烏克蘭總統澤倫斯基曾表示，烏方願意暫緩攻擊，但希望以此換取對自身能源基礎設施的更多保護。烏克蘭政府尚未正式宣布暫停攻擊煉油廠，但知情人士透露，烏軍從上周初開始非正式暫停攻擊，當時正值美烏關係危機最嚴重之際。這項暫停行動預計將持續至美國期中選舉結束後，甚至可能延續至11月更晚的時候。

2名知情軍方官員表示，參與遠程打擊行動的部隊10月中旬接獲通知，完成已展開的任務後，將暫停攻擊煉油廠。另有知情人士透露，烏克蘭國防部長赫馬拉（Evgeniy Khmara）曾向澤倫斯基表示，軍方認為當前外交局勢敏感，最好暫緩攻擊煉油廠。澤倫斯基表示同意，但強調軍方仍可自行決定是否恢復攻擊。

澤倫斯基27日在基輔向記者表示，「我們的人這幾天確實試著更加謹慎一點」，但沒有接到不得攻擊煉油廠的命令。他說，目前無人機部隊正攻擊俄羅斯境內不同類型的目標。

華爾街日報指出，儘管川普2025年重返白宮後，終止大部分對烏軍事與財政援助，但烏克蘭仍仰賴星鏈、美方情報共享及愛國者飛彈攔截彈，因此容易受到美方施壓。川普近幾周不斷要求澤倫斯基停止攻擊俄羅斯煉油廠，並將全球燃料價格高漲歸咎於烏克蘭。2名美方官員透露，美國特使庫許納10月20日在挪威奧斯陸與澤倫斯基會晤時，再次提出川普的要求。

其中一名官員形容，雙方談話「非常強硬」。庫許納因病遠距與會，一名美方官員透露，他告訴澤倫斯基，自己與另一名特使威科夫（Steve Witkoff）為了與莫斯科斡旋，投入大量時間、精力及飛機燃料，因此烏方應暫停攻擊煉油廠30天，以表達感謝。

奧斯陸會議隔天，川普致電馬斯克，要求恢復烏克蘭的衛星服務。美方官員表示，星鏈服務與煉油廠攻擊毫無關聯，但烏克蘭及歐洲官員的說法更為複雜。歐洲資深官員表示，隨著美國期中選舉逼近，基輔的歐洲盟友已建議澤倫斯基，應留意能源價格的政治敏感性。

一名歐洲官員表示，部分堅定支持基輔的歐洲盟友愈來愈擔心川普與澤倫斯基激烈交鋒，以及星鏈服務中斷的情況，因此敦促澤倫斯基暫停攻擊煉油廠，直到美國期中選舉結束。烏軍10月20日攻擊俄羅斯坦波夫州（Tambov）友誼輸油管線（Druzhba pipeline）的一座石油泵送站，也是截至目前為止，烏軍最後一次攻擊俄羅斯石油基礎設施。