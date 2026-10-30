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歐盟部隊直升機波士尼亞墜毀 4義大利成員罹難

中央社／ 塞拉耶佛29日綜合外電報導

歐洲聯盟駐波士尼亞部隊（European Union Force in Bosnia, EUFOR）一架義大利軍方直升機今天在執行訓練任務時墜毀，造成4名義大利籍成員喪命，另有11人受傷。

法新社報導，歐盟駐波士尼亞部隊表示，這架契努克式（Chinook）CH-47直升機是在塞拉耶佛（Sarajevo）以北約180公里的布爾奇科（Brcko）地區執行「例行任務」時墜毀。

布爾奇科醫院發言人伊布拉欣貝戈維奇（SalihIbrahimbegovic）向法新社表示：「這架直升機上共有15人。有3人在墜機事件中罹難。共有12人送往我們的醫院。不幸的是，第4名傷者在院內傷重不治。」

義大利國防部指出，罹難者為兩名軍人與兩名紅十字會（Red Cross）志工。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）說：「在這個令人深感悲痛的時刻，我首先想到的是殉職軍人的家屬，我向他們致上個人的哀悼之意。」

這支歐洲軍事部隊在這個巴爾幹國家負責維持和平，兵力介於1000至1500人之間。

多家當地媒體刊登墜機現場照片，顯示直升機殘骸散落在一片平坦的草地上。

醫院發言人伊布拉欣貝戈維奇說：「目前在醫院接受治療的11名傷者中，有3人即將被轉送到杜斯拉（Tuzla）一家醫院。」杜斯拉距離布爾奇科約50公里。他說：「我們正在搶救人命，這才是最重要的事。」

歐盟駐波士尼亞部隊發布聲明指出：「歐盟駐波士尼亞部隊正在對這起事件展開全面且徹底的調查，將在資訊獲得證實後，於適當時機公布更多消息。」

歐盟駐波士尼亞部隊自2004年起在波士尼亞執行任務，當時接替北大西洋公約組織（NATO）維和部隊，這支北約維和部隊自波士尼亞1992年到1995年戰爭期間便駐紮於當地。

2008年6月，也有4名歐盟駐波士尼亞部隊成員在墜機事故中喪生，包括兩名德國軍官與兩名西班牙直升機飛行員。

歐盟 義大利 直升機

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