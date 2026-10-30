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匈牙利總理訪捷克 首辦聯合會議推動高速鐵路合作

中央社／ 布拉格29日專電

匈牙利總理馬格雅上任後首次出訪捷克，今天與捷克總統帕維爾會面，討論烏克蘭和平進程議題。此外，捷匈政府舉行史上首次聯合會議，雙方強調將重振由中歐4國組成的V4，並簽署高速鐵路合作備忘錄。捷克總理巴比斯表示，此次會議是雙邊關係的重要里程碑。

馬格雅（Peter Magyar）今年4月率「尊重與自由黨」（Tisza）在匈牙利大選獲勝，擊敗前總理奧班（Viktor Orban）領導的青年民主黨（Fidesz）。馬格雅5月上任總理後，今天首次訪問捷克，與捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在布拉格城堡會面。

捷克總統府表示，雙方一致認為，歐洲應參與烏克蘭和平進程，並應由獲得明確授權的代表參與相關協商。帕維爾關心匈牙利新政府對歐盟擴大的立場，並對捷匈聯合政府會議表示讚賞，認為這將有助於加速雙邊具體計畫的籌備工作。

馬格雅稍早也與捷克總理巴比斯（Andrej Babis）會談。巴比斯表示，這次會議是兩國政府首次以聯合會議形式展開合作，雙方同意未來在匈牙利首都布達佩斯舉行下一次聯合會議，並強調中歐國家透過協調立場，可在歐洲層級發揮更大影響力。

巴比斯支持重振由捷克、匈牙利、波蘭與斯洛伐克組成的「維西格勒集團」（Visegrad Group，V4），加強與區域夥伴的合作。

V4合作近年因成員國對俄羅斯侵略烏克蘭的立場分歧而受到削弱。匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）執政期間持續與莫斯科維持關係，使匈牙利與其他中歐國家在對俄政策上出現分歧。

馬格雅指出，V4近期重新獲得動力，在歐盟層級推動共同利益時，擁有可靠盟友十分重要。他認為，國家共同協商比各自採取行動更容易取得成果。

交通合作是此次會議的重要議題。兩國簽署備忘錄，將在鐵路、公路運輸與高速鐵路規劃、融資與建設方面加強合作。雙方希望推動高速鐵路連接布拉格、布爾諾、布拉提斯拉瓦與布達佩斯，並爭取歐盟資金支持。

馬格雅表示，高速鐵路是需要超過10年才能完成的長期計畫，兩國應爭取可觀的資金挹注。巴比斯則指出，中歐地區的高速鐵路建設進度落後，亟須加快推進。

捷克交通部長貝德納里克（Ivan Bednarik）表示，兩國也將協調鐵路規劃、改善既有列車服務及貨運鐵路條件，匈牙利鐵路現代化也可為捷克列車製造商、鐵路安全設備及數位系統業者創造商機。

能源與氣候政策同樣列入議程。巴比斯表示，兩國在歐洲理事會共同爭取降低能源價格，並主張降低排放配額價格、延後排放交易制度相關措施。

馬格雅今天也回應媒體有關美國總統川普（DonaldTrump）政府可能支持奧班角逐下一任聯合國秘書長的報導。他批評，奧班政府造成匈牙利貪腐問題嚴重，認為奧班若出任聯合國秘書長，將危及組織存續。

現任聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）任期將於今年12月31日屆滿，接任人選尚未確定。

匈牙利 捷克 會議

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