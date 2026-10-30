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東京銀座噴灑刺激物案30人不適 留學生落網
今年5月有不明人士在日本東京都銀座地區的商場GINZA SIX一樓，噴灑辣椒素，造成30人身體不適。日本東京都警視廳29日宣布，一名24歲中國籍男留學生涉嫌傷害被捕。
「每日新聞」與富士新聞網（FNN）報導，這名留學生今年5月25日中午左右，疑似在GINZA SIX一樓銀行的提款機區域附近，朝一名30多歲的男性噴灑刺激物。這名男性在內的4人因為吸入含有辣椒素成分的氣體，表示眼睛與喉嚨不適，傷勢輕微。
東京都警視廳築地警察署指出，這名被捕的留學生住在大阪府堺市，他面對調查稱「不想道出事實」，拒絕供述。他與熟人會合後，在現場附近噴灑刺激物，涉嫌傷害他人。
辣椒素（capsaicin）有催淚成分，被用於護身或防熊。築地警察署指出，當時有30人反映身體不適。
監視器畫面當時拍到疑似犯案的人從現場離去，並搭乘地鐵，據稱，案發前沒多久，犯嫌曾跟其他人交談。
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