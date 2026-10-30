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德國總統：國家越大、實力越強 責任也就越重大
周四（10月29日）他在北京大學接受榮譽教授頭銜後，發表演講指出，當前的國際秩序正面臨前所未有的沖擊。「我們面臨著陷入無序狀態的風險，這對我們所有人而言都是巨大的危險。」
正在訪華的德國總統還呼籲在中德之間以及中歐之間，建立公平的貿易競爭環境。他說，近年來，中國努力實現盡可能高度的獨立，這是一個可以理解的目標。但是，「中國對經濟更獨立自主的追求，絕不能導致其他國家對中國的依賴性和脆弱性隨之增加。」
施泰因邁爾表示，歐洲無法接受自身經濟陷入這種單方面的脆弱境地，「正如中國也不會接受同樣境地一樣。」
他強調，德國不希望與中國脫鉤，而是希望在更加公平的條件下繼續合作。
施泰因邁爾敦促中國履行其作為全球大國的責任，他說，「國家越大、實力越強，責任也就越重大」。
協助結束俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭。他表示，「中國是聯合國安理會常任理事國，且與俄羅斯保持密切聯系，讓我們共同努力，促使俄羅斯停止侵略，進入嚴肅的談判進程。」
施泰因邁爾還呼籲，全球社會應攜手應對所面臨的重大挑戰，比如在氣候與環境保護方面，以及如何對待人工智能。
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