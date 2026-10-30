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法國萬聖夜將迎來新一波示威 內政部長要求加強維安部署

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導
法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）。美聯社
法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）。美聯社

法國本周末將迎來新一波示威活動，當局正嚴陣以待，內政部長努涅斯（Laurent Nunez）已警告，城鎮發生暴力事件的風險「非常高」。

法新社報導，黃背心運動（Yellow Vest）及中學、大學的學生會已號召於31日再度進行抗議。

法國近期因生活成本上升及社會不平等問題引發廣泛民怨，本月17日的全國示威演變成近年來最嚴重的暴動之一。

隨著總統大選將於6個月後登場，極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在民調中領先，政治氛圍也日益緊張。

內政部長努涅斯昨天簽署指令，要求巴黎警察局長及各地方首長，針對31日的示威活動規劃「嚴密」的維安部署。當天適逢萬聖夜。

努涅斯在這份法新社今天看到的指令中表示：「社群媒體上已出現多則號召，打著萬聖夜的名義，呼籲民眾到全國各地的市中心及公共廣場集會。」

指令指出，對號召內容的分析顯示，「幕後人士意圖進一步訴諸暴力、製造動亂，這點毫無疑問」。

努涅斯表示：「因此，從傍晚到深夜，城鎮暴力風險非常高。」

法國當局已承認，之前的維安及情報工作出現疏失，導致17日爆發衝突、大規模洗劫及公有財產遭破壞等事件。

儘管上周末的集會大致和平，巴黎及其他城市仍發生街頭暴力事件。

法國政府26日宣布一系列具體措施，回應學生示威者的訴求，包括更換大學招生平台，以及提供校舍整修貸款等。

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