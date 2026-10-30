日本議員揭露李琴峰隱私 東京地院勒令賠償

日本山梨縣甲府市市議員村松裕美先前揭露台灣旅日作家李琴峰性別變更前的照片與姓名。東京地院29日認定這非法侵害李琴峰的隱私，並命令村松賠償110萬日圓（約台幣22萬元）。

李琴峰2021年以小說「彼岸花盛開之島」，獲得日本純文學最高榮譽「芥川獎」。

共同社中文網報導，日本的法院就未經本人同意即揭露其性別認同等資訊的「被出櫃」行為勒令賠償，實屬罕見。

起訴書顯示，出生於台灣的李琴峰在2013年來日本之前，已把性別由男性變更為女性，在未對外公開的狀態下從事活動。村松與李琴峰素不相識，在2024年5月於社群媒體臉書（Facebook）發文稱，「其身體是男性，也沒有做手術」。她雖然之後一度刪文，但後來又新發布李琴峰變更性別前的照片和姓名。

李琴峰以村松侵犯隱私為由，向東京地方法院提起訴訟，求償550萬日圓（約110萬元）等。

村松方面主張，考慮到李琴峰為知名作家，公開相關資訊的必要性較大。

而東京地院29日的判決指出，村松所公布的資訊，與生理性別及性別認同密切相關，保密必要性高，且並無合理的理由公開。此外，東京地院的判決也指出，村松在刪文之後又再度發文的做法「不能免受強烈譴責」。

在這場官司之中，李琴峰另一項訴求為要求禁止村松發布有關李琴峰性別等資訊。東京地院認為透過認定賠償責任，可以期待產生一定程度的遏制效果，因此並未支持這項訴求。

東京地院的判決出爐後，李琴峰召開記者會表示，「終於獲得勝訴判決，我對此感到安心。」其代理律師立石結夏認為這項判決釋出「揭露敏感資訊屬於違法」的訊息。

山梨放送（YBS）報導，李琴峰今天在東京都召開記者會時表示，「雖然鬆了一口氣，但一點也沒有高興或喜悅的情緒。如果我是順性別（cisgender）女性，根本就不會遭受這樣的傷害，也不需要打官司。」

李琴峰也表示，不打算提出上訴，不過若村松方面提出上訴的話，也會採取法律行動。

村松則發布評論回應，「這項判決優先保障不公開性別的利益，對性傾向為女性的一方不利。我會一如既往地為女性的安全奮戰。」

她接受山梨放送採訪時表示，收到判決文件後，會跟律師討論之後並做出決定。

共同社報導，李琴峰先前也提起另一起訴訟，指控律師瀧本太郎在社群平台X發文揭露李琴峰為跨性別身分。李琴峰因此提起訴訟，要求對方提供損害賠償。東京地院今年5月判決，命令瀧本支付22萬日圓。雙方均已提出上訴。