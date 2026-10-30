聽新聞
0:00 / 0:00

日本議員揭露李琴峰隱私 東京地院勒令賠償

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本山梨縣甲府市市議員村松裕美先前揭露台灣旅日作家李琴峰性別變更前的照片與姓名。東京地院29日認定這非法侵害李琴峰的隱私，並命令村松賠償110萬日圓（約台幣22萬元）。

李琴峰2021年以小說「彼岸花盛開之島」，獲得日本純文學最高榮譽「芥川獎」。

共同社中文網報導，日本的法院就未經本人同意即揭露其性別認同等資訊的「被出櫃」行為勒令賠償，實屬罕見。

起訴書顯示，出生於台灣的李琴峰在2013年來日本之前，已把性別由男性變更為女性，在未對外公開的狀態下從事活動。村松與李琴峰素不相識，在2024年5月於社群媒體臉書（Facebook）發文稱，「其身體是男性，也沒有做手術」。她雖然之後一度刪文，但後來又新發布李琴峰變更性別前的照片和姓名。

李琴峰以村松侵犯隱私為由，向東京地方法院提起訴訟，求償550萬日圓（約110萬元）等。

村松方面主張，考慮到李琴峰為知名作家，公開相關資訊的必要性較大。

而東京地院29日的判決指出，村松所公布的資訊，與生理性別及性別認同密切相關，保密必要性高，且並無合理的理由公開。此外，東京地院的判決也指出，村松在刪文之後又再度發文的做法「不能免受強烈譴責」。

在這場官司之中，李琴峰另一項訴求為要求禁止村松發布有關李琴峰性別等資訊。東京地院認為透過認定賠償責任，可以期待產生一定程度的遏制效果，因此並未支持這項訴求。

東京地院的判決出爐後，李琴峰召開記者會表示，「終於獲得勝訴判決，我對此感到安心。」其代理律師立石結夏認為這項判決釋出「揭露敏感資訊屬於違法」的訊息。

山梨放送（YBS）報導，李琴峰今天在東京都召開記者會時表示，「雖然鬆了一口氣，但一點也沒有高興或喜悅的情緒。如果我是順性別（cisgender）女性，根本就不會遭受這樣的傷害，也不需要打官司。」

李琴峰也表示，不打算提出上訴，不過若村松方面提出上訴的話，也會採取法律行動。

村松則發布評論回應，「這項判決優先保障不公開性別的利益，對性傾向為女性的一方不利。我會一如既往地為女性的安全奮戰。」

她接受山梨放送採訪時表示，收到判決文件後，會跟律師討論之後並做出決定。

共同社報導，李琴峰先前也提起另一起訴訟，指控律師瀧本太郎在社群平台X發文揭露李琴峰為跨性別身分。李琴峰因此提起訴訟，要求對方提供損害賠償。東京地院今年5月判決，命令瀧本支付22萬日圓。雙方均已提出上訴。

李琴峰 東京 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張芳麗賄選判刑確定 爭參選提假處分遭駁回

15歲少女打工摔掉一盤甜點…慘遭主廚、經理圍繞辱罵開除 告上法院飯店慘了

法務部回應離婚修法 將完善財產揭露、多元化贍養費請求

政院版離婚修法草案 司法院：財產揭露疊床架屋、補償贍養費重複評價

相關新聞

沒戲唱了…政治盟友也不挺波索納洛 直言巴西該往前走

本周在巴西總統大選第2輪決選敗選的該國聯邦參議員佛拉維歐．波索納洛，28日潛逃至美國後於社媒X發表公開信，宣稱自己才是巴西真正的合法領袖。但他在巴西的政治盟友對此不以為然，直言國家往前走的時候到了。

巴基斯坦對台關閉領空 美國務院：商業航空不該受北京政治要求左右

巴基斯坦才以遵循「一個中國」政策為由，禁止我國航空公司飛越領空，但很快又解禁，美國國務院於美東時間29日上午表示，美國樂見巴基斯坦已撤回決定，並表示美國反對北京方面的脅迫行為，強調商業航空的決定不該被北京政治要求所左右。

法國萬聖夜將迎來新一波示威 內政部長要求加強維安部署

法國本周末將迎來新一波示威活動，當局正嚴陣以待，內政部長努涅斯（Laurent Nunez）已警告，城鎮發生暴力事件的風...

波索納洛逃往美國 自稱合法領袖

巴西聯邦參議員佛拉維歐．波索納洛在總統大選落敗後出國，展開「自我流亡」，廿八日輾轉飛抵佛州邁阿密，並宣稱自己才是巴西真正的合法領袖。他還指控巴西聯邦最高法院與總統魯拉發動「選舉政變」，使他淪為受害者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。