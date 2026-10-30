巴基斯坦對台關閉領空 美國務院：商業航空不該受北京政治要求左右

巴基斯坦才以遵循「一個中國」政策為由，禁止我國航空公司飛越領空，但很快又解禁，美國國務院於美東時間29日上午表示，美國樂見巴基斯坦已撤回決定，並表示美國反對北京方面的脅迫行為，強調商業航空的決定不該被北京政治要求所左右。

身兼巴基斯坦航空部長的國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）日前告訴彭博（Bloomberg News），航空領域遵循「一個中國」政策，僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。但數小時後，彭博再引述文件報導，巴基斯坦民航局（PCAA）已核准中華航空及長榮航空自10月28日至明年3月27日使用巴基斯坦領空。

美國國務院發言人表示，他們樂見有報導指出，巴基斯坦已撤回先前拒絕台灣民航業者使用其領空的決定。

該發言人表示，北京持續升高孤立台灣、恫嚇國際夥伴的行動，不僅侵害其他國家自主決策的主權權利、干擾合法的國際商業活動，更對國際和平與繁榮構成威脅，指美國反對這類脅迫行為。

美國國務院發言人指出，國際民用航空的運作，有賴於以可預測、一致，且不具歧視性地運用技術規則與程序，強調商業航空相關決定應以飛航安全及技術考量為依據，而非被北京政治要求所左右。