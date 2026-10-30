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請求扣押加州逾2萬選票 美法官批司法部介選

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦法官廿八日駁回司法部企圖排除兩萬多名加州選民選票的請求。該部聲稱，這些選民可能不具公民身分，法官痛批，該部此舉是公然介選

本案在十一月三日美國期中選舉前引發爭議。美國總統川普所屬的共和黨恐在選後喪失國會控制權。對此，民主黨領袖已對川普政府提起訴訟，指控共和黨人在投票前夕威脅與恐嚇州政府及地方官員。

美國聯邦地方法院法官卡特拒絕裁定扣押選票，並支持加州政府。卡特表示，美國史上從未有過聯邦政府在選舉前夕，企圖脅迫州和地方政府放棄各自依憲法制定的選舉程序，屈服於行政機關意志的先例。

卡特還表示，「憲法賦予的權利和我們的民主體制正面臨威脅，維護這些權利完全符合公眾利益」。

卡特說，登記在加州選民名冊者，不該只憑毫無根據的指控，就遭剝奪基本權利；這些指控源自一套充滿不確定性且錯誤的程序。由民主黨籍前總統柯林頓任命的卡特認為，司法部的相關行為反映出，聯邦官員持續企圖介選且這類行為已形成廣泛的模式。

川普政府近幾月指控加州選民名冊有十九萬名非法選民，最近將此一數字下修至兩萬人，並在提前投票開始後緊急提起訴訟，請求阻止加州寄送選票給這些人。

類似爭議也發生在鄰近內華達州，該州由共和黨主政，但相關指控最後不了了之。川普政府最初指控當地有一點六萬名非公民選民，但經查核程序後，人數銳減至一八五人，最後甚至是零。

介選 加州 法官

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