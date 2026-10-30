波索納洛逃往美國 自稱合法領袖

巴西聯邦參議員佛拉維歐．波索納洛在總統大選落敗後出國，展開「自我流亡」，廿八日輾轉飛抵佛州邁阿密，並宣稱自己才是巴西真正的合法領袖。他還指控巴西聯邦最高法院與總統魯拉發動「選舉政變」，使他淪為受害者。

巴西聯邦最高法院已將波索納洛父親、極右派前總統老波索納洛判處廿七年有期徒刑。父子均拒絕接受大選結果，並獲美國總統川普支持。波索納洛目前涉及多項司法調查，包含涉嫌洗錢和一部描寫老波索納洛政治生涯的電影資金來源。

波索納洛選後拒絕遵守聯邦最高法院大法官莫瑞斯要求他交出護照和禁止出境的命令，廿七日晚間先經巴西巴拉納州伊瓜蘇進入阿根廷伊瓜蘇港，再與家人搭私人飛機前往厄瓜多瓜亞基爾，再轉往邁阿密，最後降落在「奧巴洛卡行政機場」。

波索納洛感謝極右派阿根廷總統米雷伊協助他赴美，也感謝川普核發簽證給他與家人。他在社媒Ｘ發布公開信，自稱「當選總統」，但隨後刪文改發另一封公開信，宣稱自己才是巴西真正的合法領袖。

波索納洛指控連任成功的魯拉「偷走」大選結果，但他並未提出證據，並計畫在美國領導巴西反對派。他將自己比作曾流亡海外的反抗運動人士，例如委內瑞拉反對派領袖馬查多。

波索納洛也否認逃離巴西，「我想將此事講清楚，我沒逃離巴西。我是離開巴西，但我沒拋棄巴西人民」。

川普廿八日則說，「我不會對此置評，但我知道，我們已放行讓他入境，看後續情況如何；但我不會介入（巴西大選後的政情）。毫無疑問，這次大選的確很奇怪」。