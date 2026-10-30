聽新聞
0:00 / 0:00

波索納洛逃往美國 自稱合法領袖

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
剛在巴西總統大選落敗的波索納洛（左）和家人逃至美國。圖為他社媒廿八日發布的照片，顯示與定居美國的兄弟愛德華多．波索納洛（右）合影，地點不詳。路透
剛在巴西總統大選落敗的波索納洛（左）和家人逃至美國。圖為他社媒廿八日發布的照片，顯示與定居美國的兄弟愛德華多．波索納洛（右）合影，地點不詳。路透

巴西聯邦參議員佛拉維歐．波索納洛在總統大選落敗後出國，展開「自我流亡」，廿八日輾轉飛抵佛州邁阿密，並宣稱自己才是巴西真正的合法領袖。他還指控巴西聯邦最高法院與總統魯拉發動「選舉政變」，使他淪為受害者。

巴西聯邦最高法院已將波索納洛父親、極右派前總統老波索納洛判處廿七年有期徒刑。父子均拒絕接受大選結果，並獲美國總統川普支持。波索納洛目前涉及多項司法調查，包含涉嫌洗錢和一部描寫老波索納洛政治生涯的電影資金來源。

波索納洛選後拒絕遵守聯邦最高法院大法官莫瑞斯要求他交出護照和禁止出境的命令，廿七日晚間先經巴西巴拉納州伊瓜蘇進入阿根廷伊瓜蘇港，再與家人搭私人飛機前往厄瓜多瓜亞基爾，再轉往邁阿密，最後降落在「奧巴洛卡行政機場」。

波索納洛感謝極右派阿根廷總統米雷伊協助他赴美，也感謝川普核發簽證給他與家人。他在社媒Ｘ發布公開信，自稱「當選總統」，但隨後刪文改發另一封公開信，宣稱自己才是巴西真正的合法領袖。

波索納洛指控連任成功的魯拉「偷走」大選結果，但他並未提出證據，並計畫在美國領導巴西反對派。他將自己比作曾流亡海外的反抗運動人士，例如委內瑞拉反對派領袖馬查多。

波索納洛也否認逃離巴西，「我想將此事講清楚，我沒逃離巴西。我是離開巴西，但我沒拋棄巴西人民」。

川普廿八日則說，「我不會對此置評，但我知道，我們已放行讓他入境，看後續情況如何；但我不會介入（巴西大選後的政情）。毫無疑問，這次大選的確很奇怪」。

波索納洛 美國 巴西

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

巴西總統大選輸了不認！波索納洛逃往美國 自稱合法領導人

小波索納洛拒認敗選 赴美自稱巴西合法領袖

才剛說不會逃跑...涉嫌洗錢怕被關 波索納洛流亡美國

競選總統失利後離開巴西 小波索納洛搭機飛抵美國

相關新聞

巴基斯坦對台關閉領空 美國務院：商業航空不該受北京政治要求左右

巴基斯坦才以遵循「一個中國」政策為由，禁止我國航空公司飛越領空，但很快又解禁，美國國務院於美東時間29日上午表示，美國樂見巴基斯坦已撤回決定，並表示美國反對北京方面的脅迫行為，強調商業航空的決定不該被北京政治要求所左右。

波索納洛逃往美國 自稱合法領袖

巴西聯邦參議員佛拉維歐．波索納洛在總統大選落敗後出國，展開「自我流亡」，廿八日輾轉飛抵佛州邁阿密，並宣稱自己才是巴西真正的合法領袖。他還指控巴西聯邦最高法院與總統魯拉發動「選舉政變」，使他淪為受害者。

阿拉斯加州參議員選舉 蘇利文同名之亂 美司法部提告

這次阿拉斯加州聯邦參議員選舉，外界原本預料，共和黨籍現任參議員丹．Ｓ．蘇利文連任十拿九穩，不料殺出同名同姓的挑戰者，弄得選民迷糊。美國總統川普廿八日指稱，「在我看來，這是最高級的選舉舞弊」。

尋求重啟和談 范斯接觸伊朗鷹派

華爾街日報廿八日引述美國官員及知情人士報導，美國總統川普雖揚言在下周期中選舉後重新對伊朗開戰，但副總統范斯仍正與伊朗強硬派人物之一接觸，尋求恢復和談。

請求扣押加州逾2萬選票 美法官批司法部介選

美國聯邦法官廿八日駁回司法部企圖排除兩萬多名加州選民選票的請求。該部聲稱，這些選民可能不具公民身分，法官痛批，該部此舉是公然介選。

Fed維持利率不變 埋升息伏筆

美國聯準會（Ｆｅｄ）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）廿八日會議決定，聯邦基金利率維持在百分之三點七五至百分之四的區間不變，符合市場預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。