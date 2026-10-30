巴基斯坦一度對台關閉領空 歐盟強調維護飛越自由

中央社／ 記者吳柏緯布魯塞爾29日專電

巴基斯坦一度以支持「一中」為由，拒絕台灣航空公司進出領空。歐盟發言人今天回應中央社提問，強調應維護飛越自由與安全，並確保互聯互通不因政治目的中斷。

彭博（Bloomberg News）28日報導，巴基斯坦一度以支持「一個中國」為由，拒絕台灣航空公司進出領空，不過在數小時後又恢復。

針對巴基斯坦一度對台灣採取限制空域通行權的舉措，歐盟發言人今天回應中央社時表示，歐盟明確認為，飛越自由應該受到維護。

歐盟發言人指出，在「芝加哥公約」（ChicagoConvention）的框架下，應確保國際航空運輸安全、可預測且不受歧視，同時確保互聯互通不因政治目的而受到干擾或中斷。

這名發言人並強調，歐盟支持維持台海現狀，反對任何以武力或脅迫單方面改變現狀的行徑。雙方分歧應透過對話和平解決。

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

巴基斯坦一度對台關閉領空 行政院：遺憾空域政治化

巴基斯坦一度對台關閉領空 北京重彈一中是國際共識舊調

一度對台關閉領空…巴基斯坦政府內部混亂 西方外交官解讀：討好北京

政策反覆 巴基斯坦領空對台先關後開

相關新聞

巴基斯坦對台關閉領空 美國務院：商業航空不該受北京政治要求左右

巴基斯坦才以遵循「一個中國」政策為由，禁止我國航空公司飛越領空，但很快又解禁，美國國務院於美東時間29日上午表示，美國樂見巴基斯坦已撤回決定，並表示美國反對北京方面的脅迫行為，強調商業航空的決定不該被北京政治要求所左右。

波索納洛逃往美國 自稱合法領袖

巴西聯邦參議員佛拉維歐．波索納洛在總統大選落敗後出國，展開「自我流亡」，廿八日輾轉飛抵佛州邁阿密，並宣稱自己才是巴西真正的合法領袖。他還指控巴西聯邦最高法院與總統魯拉發動「選舉政變」，使他淪為受害者。

阿拉斯加州參議員選舉 蘇利文同名之亂 美司法部提告

這次阿拉斯加州聯邦參議員選舉，外界原本預料，共和黨籍現任參議員丹．Ｓ．蘇利文連任十拿九穩，不料殺出同名同姓的挑戰者，弄得選民迷糊。美國總統川普廿八日指稱，「在我看來，這是最高級的選舉舞弊」。

尋求重啟和談 范斯接觸伊朗鷹派

華爾街日報廿八日引述美國官員及知情人士報導，美國總統川普雖揚言在下周期中選舉後重新對伊朗開戰，但副總統范斯仍正與伊朗強硬派人物之一接觸，尋求恢復和談。

請求扣押加州逾2萬選票 美法官批司法部介選

美國聯邦法官廿八日駁回司法部企圖排除兩萬多名加州選民選票的請求。該部聲稱，這些選民可能不具公民身分，法官痛批，該部此舉是公然介選。

Fed維持利率不變 埋升息伏筆

美國聯準會（Ｆｅｄ）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）廿八日會議決定，聯邦基金利率維持在百分之三點七五至百分之四的區間不變，符合市場預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。