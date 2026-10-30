巴基斯坦一度對台關閉領空 歐盟強調維護飛越自由

巴基斯坦一度以支持「一中」為由，拒絕台灣航空公司進出領空。歐盟發言人今天回應中央社提問，強調應維護飛越自由與安全，並確保互聯互通不因政治目的中斷。

彭博（Bloomberg News）28日報導，巴基斯坦一度以支持「一個中國」為由，拒絕台灣航空公司進出領空，不過在數小時後又恢復。

針對巴基斯坦一度對台灣採取限制空域通行權的舉措，歐盟發言人今天回應中央社時表示，歐盟明確認為，飛越自由應該受到維護。

歐盟發言人指出，在「芝加哥公約」（ChicagoConvention）的框架下，應確保國際航空運輸安全、可預測且不受歧視，同時確保互聯互通不因政治目的而受到干擾或中斷。

這名發言人並強調，歐盟支持維持台海現狀，反對任何以武力或脅迫單方面改變現狀的行徑。雙方分歧應透過對話和平解決。