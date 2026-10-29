彭啓明投書以媒 籲支持台灣參與全球氣候治理

以色列最大英文報「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）今天刊出環境部長彭啓明投書，強調台灣以務實行動推進氣候外交，並貢獻淨零轉型經驗交流，呼籲國際社會支持台灣參與全球氣候治理機制。

彭啓明首先指出，今年的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）締約方大會（COP31），聚焦討論將氣候目標轉化為可追蹤的成果，顯示全球氣候治理正從目標承諾邁向具體行動。台灣雖非UNFCCC締約方，仍持續依循「巴黎協定」精神進行氣候治理，繼2025年提出2035年國家自定貢獻後，今年將減碳目標轉化為跨部門實際行動，推動產業綠色轉型、資源循環、氣候調適、公正轉型，並與國際夥伴共同發展可落地的氣候解方。

他提到，台灣今年正式訂定2026至2030年「第三期六大部門溫室氣體減量行動方案」，涵蓋能源、製造、住商、運輸、農業及環境部門，並推動國家減碳目標進一步深植於部門政策與年度管考。另定期發布國家自定貢獻（NDCs）等公約文件與國際接軌。台灣將持續檢視減碳進展，讓氣候承諾轉化為可衡量、可追蹤的實質成果。

彭啓明並指出，為加速產業綠色轉型，今年台灣正式徵收碳費，以「排碳有價」作為推動產業減碳的重要政策工具，並引導企業將減碳納入投資及營運決策。另成立溫室氣體管理基金，專款投入溫室氣體減量與氣候變遷調適，以及引導更多民間資金投入淨零轉型。依據英國最新公布碳邊境調整機制（UKCBAM）合格碳定價機制清單，台灣碳費制度名列其中，使符合條件的台灣產品得依規定申請碳價抵減，也代表台灣碳定價制度正式與國際制度接軌。

他表示，台灣持續依循國際調適進程，將氣候風險納入國家與地方治理，強化面對高溫、強降雨及其他極端氣候事件的整體韌性。在賴清德總統的指示下，台灣成立「國家都市林推動委員會」，推動「國土綠蔭氣候調適計畫」，將都市林提升為國家級韌性基礎建設，整合光達（LiDAR）遙測、3D數位孿生與微氣候數據，以精準辨識高溫熱區與遮蔭缺口，營造兼具氣候調適與民眾健康之陸域韌性綠網。

彭啓明在投書中強調，台灣將「不遺落任何人」納入淨零轉型核心原則，並透過「氣候變遷因應法」建立公正轉型治理基礎。為在減碳政策推動過程中實現公正轉型，今年台灣政府已針對能源、製造、住商、運輸、農業及環境等六大部門徵詢利害關係人，廣納社會各界意見，並將持續推動研擬「國家公正轉型行動計畫」，建構國家級政策架構，讓社會參與成為淨零政策規劃與執行的重要環節。

他還提到，台灣以務實行動推進氣候外交，2025年與友邦巴拉圭簽署「巴黎協定合作備忘錄」後，今年持續推進「12項台巴環境治理行動方案」，期盼藉由技術共享、青年對話與資源循環交流，攜手巴拉圭進行全球氣候行動與實質環境合作。

彭啓明在文末強調，面對全球氣候治理邁入「注重實務與成效」的關鍵時刻，台灣將持續以務實參與及實質貢獻深化全球夥伴關係，共享淨零轉型經驗，也期待國際社會支持台灣參與「氣候公約」及全球氣候治理。因為台灣深信，達成「巴黎協定」目標需要有能力且願意行動的夥伴共同投入，而台灣已準備好與世界同行，將承諾化為行動，共創更具韌性與永續的淨零未來。

耶路撒冷郵報在投書中稱作者是「台灣環境部長」。

駐以色列代表處指出，耶路撒冷郵報擁有以色列及全球猶太社群約2000萬名政經菁英讀者，輿論影響力深遠， 在今年UNFCCC大會召開前夕刊登彭啓明投書，有助彰顯我國對因應環境氣候變遷所做的各項努力措施。