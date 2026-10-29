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烏干達大使館表示 27名替俄赴烏克蘭作戰公民確認或推斷死亡

中央社／ 烏干達首都康培拉29日綜合外電報導

路透社報導，東非內陸國家烏干達駐俄羅斯大使館向自家外交部發函指出，根據俄方通知，有27名加入俄軍赴烏克蘭作戰的烏干達人已確認死亡或推斷已身故。

根據路透社今天見到的這封信函，烏干達大使館表示，俄羅斯外交部以外交文書「節略」（noteverbale）通知其相關資訊；信中並列出27人姓名，其中11人確認死亡，其餘16人則完全找不到遺體，也不在死亡戰俘名單中。

烏干達外交部的1名官員證實這封信函屬實。

近來越來越常聽到有非洲男子以工作機會為由被騙到俄羅斯，最後卻淪落到烏克蘭戰場前線。消息在肯亞、迦納、南非等非洲國家引起公憤。

烏克蘭去年表示，有1400多名來自36個非洲國家的公民在其境內替俄軍作戰，當中有些人是受騙入伍。

俄羅斯當局則已否認非法招募非洲公民赴烏克蘭作戰。

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