聽新聞
0:00 / 0:00
烏干達大使館表示 27名替俄赴烏克蘭作戰公民確認或推斷死亡
路透社報導，東非內陸國家烏干達駐俄羅斯大使館向自家外交部發函指出，根據俄方通知，有27名加入俄軍赴烏克蘭作戰的烏干達人已確認死亡或推斷已身故。
根據路透社今天見到的這封信函，烏干達大使館表示，俄羅斯外交部以外交文書「節略」（noteverbale）通知其相關資訊；信中並列出27人姓名，其中11人確認死亡，其餘16人則完全找不到遺體，也不在死亡戰俘名單中。
烏干達外交部的1名官員證實這封信函屬實。
近來越來越常聽到有非洲男子以工作機會為由被騙到俄羅斯，最後卻淪落到烏克蘭戰場前線。消息在肯亞、迦納、南非等非洲國家引起公憤。
烏克蘭去年表示，有1400多名來自36個非洲國家的公民在其境內替俄軍作戰，當中有些人是受騙入伍。
俄羅斯當局則已否認非法招募非洲公民赴烏克蘭作戰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。