快訊

美股早盤／AI疑慮再起…字母領跌、費半摔2% 邁威爾重挫12%

涉賄選？萬美玲兒子佀廣洋12萬交保 疑送子母車、摸彩品列查

台指期夜盤開低走弱 46K關卡能否守穩受關注

聽新聞
0:00 / 0:00

駐土耳其代表投書 籲挺台參與聯合國氣候公約機制

中央社／ 台北29日電

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會（COP31）將於11月9日至20日在土耳其舉行，駐土耳其代表黃志揚於土耳其主流媒體「每日晨報」（Daily Sabah）投書，呼籲國際社會支持台灣實質參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及相關機制，共同補上全球氣候治理的關鍵拼圖。

黃志揚在投書中提到，土耳其倡導的「零廢棄物」願景與台灣具備行動力的淨零轉型模式高度互補，且台灣身為全球關鍵製造業強國，已達成經濟成長與碳排逐步脫鉤的具體成就，並期盼與土耳其及全球深化合作。

投書強調，真正的氣候外交絕非停留在被動的願景宣示，或永無止境的假設性承諾，而必須仰賴廣泛諮商、提出切實解方，並由公私協力（PPP）採取可操作、具體且有影響力的措施，立即採取行動。

針對製造業轉型與氣候調適的痛點，黃志揚分享台灣自主接軌「巴黎協定」（Paris Agreement）並成功實踐的具體路徑，當中包括經濟成長與碳排放逐步脫鉤、打造兆元產值的循環經濟、接軌國際的市場化碳定價、智慧防熱基建與公正轉型。

投書指出，台灣與土耳其同為全球供應鏈的重要製造業國家，在兼顧產業競爭力、推動工業去碳及城市氣候韌性方面，擁有高度共同利益與廣闊合作空間。

黃志揚重申，氣候變遷跨越國界，任何具備實質解方與治理意願的夥伴，都不應被政治因素排除，台灣將持續秉持「參與對話、凝聚共識、採取行動」原則，盼與土耳其及全球攜手合作，將意向化為行動，為全球氣候治理作出貢獻。

土耳其 聯合國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經濟日報社論／當永續成為國安議題—台灣轉型戰略

玉山金力挺生物多樣性

打破數百年制度壁壘 陸發起「聯合國可轉讓貨物單證公約」26國參與

聯合國：溫室氣體濃度2025年創新高 氣候影響恐持續數百年

相關新聞

一度對台關閉領空…巴基斯坦政府內部混亂 西方外交官解讀：討好北京

巴基斯坦一度拒絕台灣航空公司進出領空，一名西方外交官認為，鑒於巴基斯坦與美國關係近日升溫，巴方此舉可能意在討好北京，表明...

西班牙高鐵追撞事故增至69死 全國哀悼3天

西班牙今年第2起造成重大傷亡的高鐵追撞事故死亡人數已增至69人，另有多人受傷。西班牙今天起全國哀悼3天，罹難者家屬則焦急...

烏克蘭第聶伯羅火車站遭俄無人機攻擊 造成13死5傷

烏克蘭東南部大城第聶伯羅（Dnipro）火車站的1個月台今天遭到1架俄羅斯無人機擊中，造成至少13人死亡，當時有1列火車...

駁中國對東協防長會議批評 菲律賓：有權深化防務合作

東協防長會議及擴大會議今天落幕，菲律賓防長鐵歐多洛反駁中國批評菲律賓破壞東協精神，強調有權運用多邊防務關係，因應對領土完...

力挺姆巴佩 法國生態黨領袖：稱毛澤東為獨裁者沒有錯

法國中左翼生態黨領袖彤德利耶介入足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）爭議言論引發的風波，她堅稱，姆巴佩影射中國共...

澳防長表示 中國軍事擴張令東南亞承受壓力

澳洲國防部長馬勒斯今天表示，中國正展開二戰結束以來，全球規模最大的常規軍事擴張，這已在東南亞形成「壓力態勢」，他並敦促盟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。