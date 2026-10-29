駐土耳其代表投書 籲挺台參與聯合國氣候公約機制

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會（COP31）將於11月9日至20日在土耳其舉行，駐土耳其代表黃志揚於土耳其主流媒體「每日晨報」（Daily Sabah）投書，呼籲國際社會支持台灣實質參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及相關機制，共同補上全球氣候治理的關鍵拼圖。

黃志揚在投書中提到，土耳其倡導的「零廢棄物」願景與台灣具備行動力的淨零轉型模式高度互補，且台灣身為全球關鍵製造業強國，已達成經濟成長與碳排逐步脫鉤的具體成就，並期盼與土耳其及全球深化合作。

投書強調，真正的氣候外交絕非停留在被動的願景宣示，或永無止境的假設性承諾，而必須仰賴廣泛諮商、提出切實解方，並由公私協力（PPP）採取可操作、具體且有影響力的措施，立即採取行動。

針對製造業轉型與氣候調適的痛點，黃志揚分享台灣自主接軌「巴黎協定」（Paris Agreement）並成功實踐的具體路徑，當中包括經濟成長與碳排放逐步脫鉤、打造兆元產值的循環經濟、接軌國際的市場化碳定價、智慧防熱基建與公正轉型。

投書指出，台灣與土耳其同為全球供應鏈的重要製造業國家，在兼顧產業競爭力、推動工業去碳及城市氣候韌性方面，擁有高度共同利益與廣闊合作空間。

黃志揚重申，氣候變遷跨越國界，任何具備實質解方與治理意願的夥伴，都不應被政治因素排除，台灣將持續秉持「參與對話、凝聚共識、採取行動」原則，盼與土耳其及全球攜手合作，將意向化為行動，為全球氣候治理作出貢獻。