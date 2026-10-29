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海地擬2027年重啟大選 若順利舉行將是逾10年來首次
海地當局宣布，計劃於明年7月及10月舉行總統及國會選舉，若順利舉辦，將是這個飽受暴力蹂躪的國家逾10年來首度舉行大選。
法新社報導，負責籌辦選舉的臨時選舉委員會（Provisional Electoral Council）昨天晚間表示，總統與國會選舉首輪投票將於明年7月18日舉行，第2輪投票訂於同年10月4日，最終結果預定於10月23日公布。
海地自2016年以來未曾舉行選舉，先前也曾延後原定的投票時程。
海地上一任總統於2021年遇刺身亡，至今仍無繼任者。
舉行選舉被視為穩定海地政府、打擊猖獗幫派犯罪的關鍵一步。
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