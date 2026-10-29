英國加強提升社會韌性 台灣經驗曾登上國會

英國政府數年前即設置網站，提供指引，協助民眾為因應各種緊急狀態預作準備，近期考量國際安全局勢惡化、極端氣候等因素，更進一步加強推動提升社會韌性，而台灣經驗也曾引發英國國會興趣。

今年4月，駐英國代表姚金祥應邀至英國國會的國家安全戰略聯席委員會，分享台灣建構全社會防衛韌性相關作為，期間曾向委員會出示有「小橘書」之稱的「台灣全民安全指引」。當時是台灣駐英最高階外交官罕見應邀赴國會答詢。

姚金祥受邀作證，緣由是國會委員會啟動主題為「社會韌性」的調查，以利為政府施政提供建議。主席魏斯登（Matt Western）4月宣布啟動調查時指出，「社會韌性」是極其重要的議題，委員會首先將借鑒其他國家的經驗，聽取「來自台灣和荷蘭的大使」的證詞。

英國政府本月22日正式啟動為期至少3年的「準備好」（Be Ready）宣導計畫，首波行動包括發布主要內容僅一頁A4紙、簡明易懂的檢核表，引導民眾如何為3天沒水沒電、關鍵基礎設施遭破壞的緊急情況預先作好準備。

根據檢核表，民眾有必要隨時備妥「1人1天3公升」的瓶裝飲用水；3天用量且不需冷藏或烹調的耐貯存食品（例如罐頭、堅果）；個人衛生用品；行動式照明和取暖設備；隨身通訊和充電設備（包含手搖式和電池收音機）；醫藥和急救用品；嬰幼兒和寵物用品；以及一定數量的現金（含小面額鈔票和硬幣）與重要文件（含身分證件、可能用得上的電話號碼和生活資訊）。

由於英國盛行「無現金」交易，調查顯示現金在各項收付行為的占比僅約10%，政府提醒民眾預備現金，在英國顯得別具意義。

政府另外建議民眾，不需急著「一次備足」。相反地，應逐步行事，仔細思考個人和家庭的可能需求，並檢查家中已有哪些現成資源可運用。

更重要的是，應養成定期檢查的習慣，每隔幾個月或幾週檢視一輪各項物品的效期和狀態。此外，個別家庭成員的需求也可能隨時間改變，準備措施須相應調整。

若家中有人需取得優先協助（例如行動不便、仰賴醫療電器），則民眾可事先至「優先服務登錄網」（Priority Services Register, PSR）登記並訂閱資訊，以利各醫療、社會服務和救災單位，以及能源和用水供應網在必要時盡速提供支援。

主責安全事務的內政副大臣賈維斯（Dan Jarvis）27日在國會發表聲明時特別強調，政府的「準備好」宣導計畫「並不是回應任何特定威脅、或是任何迫在眉睫的威脅」。

賈維斯指出，英國政府的作為僅是「與幾乎所有其他歐洲國家、以及世界上不計其數的國家趨於一致」；在其他國家，事實上「已可見每年實施類似的宣導計畫」。

英國2024年7月起由工黨執政，工黨籍的賈維斯在國會對前任保守黨政府已意識到必須強化社會韌性表示肯定，但提到政府儘管已設置指引網站，卻缺乏適當的整體宣傳，導致許多民眾根本沒注意到，而網站的內容設計也不夠「親民」、民眾不易快速理解並依循指引行動。

根據官方資訊，英國政府此次動員超過500個公共和民間實體參與宣導和制訂指引，包含地方政府、緊急救援服務、公益機構和企業。政府也將逐步透過媒體和社群平台擴散相關內容。

不過，儘管官員強調政府將致力與大眾就英國面臨的風險「展開坦承對話」、協助民眾預作準備，「準備好」宣導行動仍遭部分人士批評太過低調、乏善可陳、缺乏戰略溝通的高度，政府依然迴避明確告知民眾國家面臨的安全威脅，而部分高階官員也未能展現應有的嚴正態度。

英國住房、社區暨地方政府事務大臣芮納（AngelaRayner）日前幽默表示，她會在緊急避難包放一瓶蘇維濃（Sauvignon Blanc）白葡萄酒。首相柏南（AndyBurnham）後來被媒體問及此事時回應，「我不太確定政府給民眾的建議是把這個（白葡萄酒）放在優先清單」。

柏南說：「面對具挑戰性的情況，必須保持頭腦清楚。」不過，他也幽默表示，為熬過難關，「民眾或許可喝個一、兩杯」。

綜觀柏南、賈維斯、國防大臣斯特里廷（WesStreeting）等英國政府高階官員以及軍事將領近日發言，民眾必須「準備好」應對的威脅，除了由惡意行為者發動的網路攻擊、恐怖攻擊、海底電纜或管線遭破壞導致的通訊、能源、金融、交通等重要基礎設施和服務中斷之外，也包括天災引發的緊急情況、武裝衝突等重大事件造成的供應鏈斷裂，以及英國被捲入戰爭。

不過，各項威脅有不同的發生機率，在短、中、長期的發生機率也不一樣，後果嚴峻程度也不同。

英國政府2008年開始發布「國家風險登錄冊」（National Risk Register, NRR），分析各種風險在一定時間長度（例如3年）的發生機率、可能效應以及建議的準備和應對措施。NRR是供公眾閱覽的版本，政府「內參」使用的是「國家安全風險評估」（NSRA）。

2026年版NRR已於7月發布，總計超過220頁，分析上百種安全風險。多年來，英國政府未定期更新NRR，但自2020年起有越來越頻繁發布的趨勢，從3年、2年更新一次，來到2025至2026年，更是每年更新。

此外，被納入的風險不僅明顯增加，也愈趨細膩，從2008年的12類重大風險（共45頁），激增至2026年的近百種（2025年是近90種），反映從政治、經濟、科技到自然環境的形勢變化。

不過，一般民眾恐怕缺乏時間與意願深究NRR的數百頁內容，僅一頁A4的「準備好」檢核表則方便民眾隨身攜帶，在外順道採買。

儘管部分媒體報導凸顯有物資疑似遭「搶購」，根據記者近日觀察以及公開的業界資訊，多崇尚「從容冷靜」的英國民眾目前未出現大規模緊急囤貨行為，部分商品銷量明顯上升也能以遭遇暴風雨等惡劣天候、業者藉機促銷、商品特殊性（例如收音機）等因素解釋。專家和業者也呼籲各界「勿過度解讀」、物資供應仍相當充裕。

值得一提的是，自2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭，歐洲安全形勢因此急遽惡化以來，英國的安全事務圈和政壇持續有聲音敦促政府加緊腳步與公眾進行「坦誠對話」、向民眾溝通英國面臨的安全風險，加大力道宣傳準備措施。相關討論往往引用北歐國家的全社會防衛韌性作為、被視為典範。

然而，擔憂民眾恐慌、忌憚政治和經濟效應，是幾個被視為影響英國政府相關決策與執行速度、寧願避免大張旗鼓的原因。保守黨近日提出構想，對全國每一家戶發放內容更豐富的宣導手冊，未來英國將如何持續提升社會韌性，值得觀察。